Chiclana cerrará bares y tiendas y Jerez las abrirá: las nuevas medidas en los 45 municipios gaditanos

El Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto anunciaba este lunes la nueva relación de municipios de la provincia de Cádiz que se ven desde hoy afectados por el cierre perimetral y/o la suspensión de la actividad no esencial.

Dos nuevos municipios superaron la tasa de 1.000 casos de coronavirus activos –detectados en los últimos 14 días– por cada 100.000 habitantes durante el fin de semana y tendrán que cerrar la actividad no esencial. Además del cierre perimetral, Chiclana y Puerto Serrano prohibirán la apertura de los bares o el comercio.

Por el contrario, la mayoría de las localidades ha reducido el ritmo de contagios en los últimos días, lo que se refleja en una bajada de la tasa incidencia en la provincia que desciende este miércoles hasta los 831,8 casos por cada 100.000 habitantes.

Seis municipios han comenzado su desescalada este miércoles, a la espera de la evolución de los datos en las próximas. El Comité Territorial anunció que Arcos, Chipiona, Jerez, Prado del Rey, Rota y Villamartín podían reabrir la actividad no esencial tras pasar 14 días desde la aplicación de las medidas y haber bajado de la tasa de 1.000 casos por cada 100.000, umbral que marca la entrada en Nivel de Riesgo 4 Grado 2 .

Sin embargo, no todos los municipios que han logrado reducir su tasa de incidencia tras el periodo mínimo de dos semanas correrán la misma suerte. Son varias las localidades que seguirán teniendo las medidas más restrictivas a pesar de reducir sus niveles de incidencia por debajo de los 1.000 positivos activos por cada 100.000. Es el caso de San José del Valle (721,9), Trebujena (627,1) o La Línea (842,4), donde, pese a haber bajado de la tasa de 1.000 después de 14 días, seguirá vigente la suspensión de la actividad no esencial. En San Martín del Tesorillo, donde la tasa incluso baja de los 500 casos dos semanas después –situación, a priori, que permitiría levantar el cierre perimetral–, seguirá activo el Nivel de Riesgo 4 Grado 2, por lo que ni siquiera podrán abrir bares y tiendas.

El comunicado oficial del Comité Territorial no especifica los motivos por los que no se ha iniciado la desescalada en estos lugares. Chipiona sí baja a Nivel de Riesgo 4 Grado 1 y podrá abrir la actividad no esencial, aunque mantendrá el confinamiento perimetral pese a que la tasa de incidencia está en 467,6 casos por cada 100.000, por debajo de los 500.

De momento, sólo cuatro municipios de la provincia de Cádiz se libran de las restricciones adicionales. Es el caso de El Bosque, Paterna de Rivera, Ubrique y Villaluenga. Además de los seis municipios que inician la desescalada y mantendrán sólo el cierre perimetral, otros ocho continuarán con esa situación: Alcalá del Valle, Algodonales, Barbate, Bornos, Cádiz capital, El Puerto de Santa María, Tarifa y Zahara de la Sierra.

Chiclana y Puerto Serrano se unen a los otros 25 que mantienen activos el confinamiento perimetral y la suspensión de la actividad no esencial: Alcalá de los Gazules, Algar, Algeciras, Benalup, Benaocaz, Castellar, Conil, El Gastor, Espera, Grazalema, Jimena, La Línea, Los Barrios, Medina-Sidonia, Olvera, Puerto Real, San Fernando, San José del Valle, San Martín del Tesorillo, San Roque, Sanlúcar de Barrameda, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, Trebujena y Vejer.

Municipios sin restricciones adicionales (tasa por debajo de los 500 casos de coronavirus activos (Nivel 4) desde el miércoles

El Bosque

Paterna

Ubrique

Villaluenga del Rosario

Municipios con cierre perimetral (tasa entre 500 y 1.000 casos de coronavirus activos, Nivel 4 Grado 1) desde el miércoles

Alcalá del Valle

Algodonales

Arcos de la Frontera

Barbate

Bornos

Cádiz

Chipiona

El Puerto de Santa María

Jerez de la Frontera

Prado del Rey

Rota

Tarifa

Villamartín

Zahara de la Sierra

Municipios con cierre perimetral y suspensión de la actividad no esencial (tasa por encima de los 1.000 casos de coronavirus activos, Nivel 4 Grado 2) desde el miércoles

Alcalá de los Gazules

Algar

Algeciras

Benalup

Benaocaz

Castellar

Conil

Chiclana

El Gastor

Espera

Grazalema

Jimena

La Línea

Los Barrios

Medina-Sidonia

Olvera

Puerto Real

San Fernando

Puerto Serrano

San José del Valle

San Martín del Tesorillo

San Roque

Sanlúcar de Barrameda

Setenil de las Bodegas

Torre Alháquime

Trebujena

Vejer