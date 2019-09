INDUSTRIA La austriaca KTM compra el 60% de Torrot y alivia su situación económica La operación no aclara si los gestores mantienen la inversión en Cádiz con el Velocípedo, ya que "el acuerdo está aún por desarrollar" La compañía de motocicletas presentó en julio un ERE temporal con el ánimo de mejorar su situación financiera

Javier Rodríguez @JavierLaVoz CÁDIZ Actualizado: 28/09/2019 13:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Torrot echa a rodar en Cádiz

La compañía austríaca de motocicletas KTM ha llegado a un acuerdo para adquirir el 60% de la marca especializada en trial y enduro Torrot/Gas Gas, para integrarla en su cartera de marcas e impulsar sus ventas a nivel global, según ha avanzado el diario económico Expansión. Cabe recordar que Torrot tiene entre manos un ambicioso proyecto industrial en Cádiz para fabricar en una nave de la antigua Altadis el Velocípedo, una moto eléctrica.

La operación alivia la situación de la compañía española, radicada en Cataluña, al garantizar durante, al menos, tres años las actividades de Gas Gas en la planta de Salt (Gironès). En la fábrica se hacen las motos eléctricas de Torrot además de los modelos de Gas Gas. La compañía de enduro supone prácticamente la mitad de las 20.000 unidades que salen de la factoría gerundense.

Blac Toto Capital afirma que la empresa conjunta (joint venture) permitirá elevar la carga de trabajo en la factoría de Salt para que Gas Gas realice una expansión internacional. La titularidad de la planta seguirá en manos de los actuales propietarios. Torrot seguirá apostando por la moto eléctrica, cuyos modelos suministra a Muving, Skoda, las marcas alemanas Emi y Edi, la neoyorquina Revel o la austriaca Oamtc.

Un ERE por seis meses

La integración en la multinacional KTM, con una facturación de 1.500 millones de euros al año y presente también en diferentes competiciones deportivas, permitirá a Gas Gas no sólo contar con financiación sino que se podrá beneficiar de sinergias y desarrollos de KTM. Por su parte, KTM se beneficia del know how de Torrot en los nuevos servicios de movilidad y en la electrificación. Sin embargo, no hay que olvidar que Torrot activó un Expediente de Regulación de Empleo en julio pasado ante la caída de las ventas.

El ERE temporal comenzó el pasado 1 de julio con una duración de seis meses. Torrot Gas Gas arrastraba una deuda de 23 millones de euros. Ante tal situación, se pactóen la factoría de Salt (Gerona) hacer efectivos 20 despidos (14 de la sección de motos eléctricas y otros seis de la marca Gas Gas) para intentar mejorar la situación financiera de la empresa. Fuentes de Torrot consultadas por LA VOZ indican que el acuerdo firmado está aún por desarrollar, en relación a la expansión de la compañía.

Torrot anunció en septiembre de 2017 su inversión en Cádiz. Rafael Contreras, presidente de la empresa portuense Carbures, ahora Airtificial, y su primo, Iván Contreras, CEO de Torrot-Gas Gas, habían puesto con antelación el ojo en los antiguos terrenos que había dejado la tabaquera Altadis en el complejo de la Zona Franca. Tras varios meses de negociación, la empresa gerundense, especializada en la fabricación de motos de trial y bicicletas, se embarcaba en un proyecto de expansión y de innovación en la Bahía de Cádiz. Los Contreras iniciaban de esta forma una ambiciosa carrera al presentar un nuevo vehículo, netamente urbano, que cambiará el sistema de transporte en las ciudades. El objetivo no era otro que fabricar en Cádiz lo que se bautizó con el nombre de Velocípedo, una moto de tres ruedas cuya estructura es de fibra de carbono y funciona con baterías eléctricas.

Obras en la planta de Cádiz

El pasado 14 de febrero, los directivos de Torrot-Gas Gas ocficializaron su inversión en Cádiz con el incio de la obra de acondocionamiento de la planta de Altadis para albergar la nueva factoría. La La sociedad Antimine SL cambió de denominación en marzo de 2017 para adquirir la de Velocípedo Torrot SL y obtuvo del Plan Reindus del año 2017 una subvención de 8,5 millones de euros.

Durante los últimos doce meses, Torrot se ha encargado de la apertura de una oficina comercial en Cádiz para afrontar este nuevo proyecto y gestionar la reserva de Velocípedos, su producto estrella que nacerá en Cádiz.

Torrot comenzó el pasado febrero la obra de su planta gaditana con la previsión de abrirla a finales de 2019 o principios de 2020

El cronograma de la inversión establecía que la apertura de la planta sería a primeros de 2019, pero unos contratiempos técnicos con el suministro eléctrico han demorado la puesta en marcha de la factoría que, según se anunció el día del inicio de la obra, se prevé para finales de 2019 o los primeros meses de 2020.

El Velocípedo es un nuevo concepto de motocicleta eléctrica con sello gaditano y el prototipo de sus dos primeras versiones ha sido el protagonista de las últimas ferias internacionales de transporte. Torrot estuvo presente en la Intermot de Colonia (Alemania) y en la de Las Vegas (EE UU). El despliegue comercial de esta firma ha sido muy importante a nivel internacional para introducir el Velocípedo como el medio de transporte urbano del futuro más inmediato.

En el último trimestre de 2017 se dieron todos los detalles de la inversión gaditana, que asciende a unos 16 millones de euros.. Torrot tenía previsto fabricar 25.000 vehículos en 2019, lo que supondría un fuerte incremento del 594,4% en tan solo un año. De los 25.000 vehículos, 16.500 serían motos, tanto urbanas como de campo, 6.000 motos de tres ruedas y 2.700 bicicletas eléctricas, tanto de campo como de ciudad

Fechas clave

La puesta en marcha de la factoría gaditana y el alumbramiento del Velocípedo han tenido tres fechas clave. Así, en noviembre de 2017, Torrot presentó en sociedad el Velocípedo en el Salón de la Moto EICMA de Milán, donde se exhibió un nuevo concepto de transporte urbano. La acogida de esta singular moto eléctrica a nivel mundial aceleró los planes de la compañía y el 30 de enero de 2018 el CEO de Torrot, Iván Contreras, y el entonces delegado de la Zona Franca, Alfonso Pozuelo, firmaron el contrato de alquiler de una de las naves de Altadis para ubicar allí la fábrica de Torrot que desarrollará el Velocípedo.

El tercer hito de relevancia de la firma tuvo lugar el pasado 12 de marzo de 2018 en Sevilla durante la celebración de la feria tecnológica, la 'Andalucía Digital Week'. La imagen de don Felipe al mando de la motocicleta fue un espaldarazo al proyecto gaditano. A mediados de abril arrancaron las obras de urbanización de la nueva planta de Cádiz, en la antigua Altadis, y el CEO no dudó en organizar una visita a las instalaciones con proveedores, inversores y especialistas para mostrar la cuna del Velocípedo

Iván Contreras, destacó entonces a LA VOZ que los plazos de la inversión se estaban cumpliendo. De hecho, la producción inicial será del Velocípedo modelo Cargo, del que ya se han efectuado reservas a través de internet.

Se fabricarán unas 1.000 unidades, mientras que la producción subirá a los 6.000 en el segundo año de vida de la factoría. La compañía tiene abiertos canales de comercialización en 52 países. Así, Estados Unidos es uno de las principales apuestas, debido a los intereses creados para desarrollar también el casco inteligente Skully, que se fabrica en Atlanta.

En relación a la mano de obra necesaria en la planta gaditana de Torrot, ya se sabe que arrancará con 25 empleados y en el plazo de dos años alcanzará una plantilla de 100 personas.