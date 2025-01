UGT anuncia movilizaciones en Airbus ante la amenaza de despidos

Los trabajadores de Airbus constataron ayer sus peores presagios. El presidente de Airbus España, Alberto Gutiérrez, confirmó la información adelantada por este medio: la empresa prepara recortes que afectarán de forma directa a las plantas de la provincia de Cádiz.

«Tenemos un problema y hay que abordarlo. No sé si este año está garantizado el empleo en las plantas andaluzas», explicó ayer Gutierréz durante un encuentro con los medios en Madrid. La compañía tiene previsto abrir un proceso de negociación con los distintos sindicatos para llevar a cabo un ajuste industrial y laboral en las plantas que fabrican aviones militares.

El problema, según argumentan desde la empresa, es la falta de pedidos. El A400M , que sigue sin encontrar nuevos clientes, y el C295 , que también ha reducido los contratos de venta drásticamente en los últimos años.

UGT ya había alertado en los últimos meses de esta posibilidad. «Airbus ha cambiado su actitud en todo tipo de negociaciones: en sus factorías y con las empresas auxiliares», ha explicado el secretario regional de la Federación de Industria de UGT , Antonio Montoro.

Desde la sección sindical planean un calendario de «importantes movilizaciones» para el mes de febrero de forma conjunta con los compañeros de Sevilla. Los trabajadores de Airbus ya llevaron a cabo protestas en el mes de diciembre, aunque no se realizaron de forma conjunta con los de Cádiz.

La desaparición del modelo A380, el ‘superjumbo’ de Airbus, o los altos costes del avión militar A400M , entre otros, son algunas de las causas con las que el gigante de la aviación en Europa a aplicar medidas restrictivas. En el tablero aeronáutico también hay que tener en cuenta los movimientos de Aciturri, principal proveedor aeronáutico de nuestro país desde que el pasado julio tras comprar el 76% de Alestis.

«Hasta ahora sacábamos adelante todas las negociaciones en temas de subrogación de empleados y ahora hay infinidad de problemas con las diferencias salariales entre las empresas salariales. Eso deja entrever que la situación está tensa y desde UGT llevamos advirtiéndolo desde noviembre», desarrolla Montoro.

Distribución de la carga de trabajo

El director de Airbus no aseguró que las plantas de Sevilla y de Cádiz sigan con el mismo número de trabajadores. Desde los sindicatos a nivel provincial piden «distribuir la carga de trabajo para gar«ntizar el empleo de los trabajadores y de las empresas auxiliares». “Si no hay carga de trabajo para el polo Sevilla-Cádiz tendrán que buscarlo o compensarlo con otros países, donde en el fondo no compran aviones pero tienen empresas instaladas», añade el portavoz de UGT.

Airbus lleva varios años teniendo superávit y tienen una producción « por encima de Boeing », motivos por los que para los sindicatos las declaraciones del director de Airbus no se sostienen. «Airbus ha recibido muchas ayudas como para no garantizar el empleo de la Bahía de Cádiz . No nos vamos a quedar con los brazos cruzados», concluye.

La realidad es, como ha venido informando este medio, que resulta complicado explicar cómo un sector que está en continuo avance tecnológico y cuyas previsiones de futuro son satisfactorias sufra caídas tan duras. Pero el bache puntual a corto plazo es una realidad.

El sector aeronáutico pasa por un mal momento y no será hasta 2021, aproximadamente, cuando remonte el vuelo, informa Javier Rodríguez . Así, Airbus ha empezado a asumir funciones que antes tenía externalizadas. Esta actuación es fruto del cese definitivo de la fabricación del A380.

El gigante aeronáutico trata de acoplar el excedente de su plantilla en otras áreas de producción que antes estaban en manos de subcontratas. Con ello trata de evitar despidos, pero los platos rotos los pagará entonces la industria auxiliar. En el caso de la factoría de Puerto Real , por ejemplo, se advierte esta medida en las tareas de verificación y mantenimiento.