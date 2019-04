ELECCIONES GENERALES 28 ABRIL Agustín Rosety: «Creo que Vox está muy por encima de las encuestas» El candidato de Vox al Congreso por la provincia de Cádiz defiende que si accede a la Cámara Baja «lo primero que habría que pensar es qué quiere hacer España con Cádiz»

Sara Cantos @SaraCantosGarci Cádiz Actualizado: 23/04/2019 16:14h

El General de Brigada de Infantería de Marina, Agustín Rosety, acude a la entrevista en un bar del polígono de Fadricas, en San Fernando, cinco días antes de las Elecciones Generales. Este gaditano es el cabeza de lista de Vox al Congreso de los diputados por la provincia de Cádiz, ha prestado servicio en la Armada durante más de 40 años y se expresa sin complejos. Igual que en su Twitter.

¿Vio ayer el debate?

Quisiera haberlo visto pero estábamos ocupados en nuestro mitin en Sanlúcar. Es muy importante dar nuestro mensaje pero no hemos tenido la oportunidad de hacerlo a nivel nacional en ese debate pero lo vamos dando en contacto directo con la España real.

¿Hoy lo verá?

Sí, hay que estar al tanto de lo que ocurre. En realidad es más de lo mismo. En Vox venimos a aportar algo nuevo a la política que en definitiva es generar debate en torno al interés nacional, de los españoles.

¿Tiene experiencia previa en política?

Ninguna.

¿Cómo ha terminando encabezando la lista de Vox al Congreso?

Porque simpatizaba con Vox. Llevo desde 2006 en la reserva y he visto que Vox ex un partido piensa lo que yo pienso y lo que piensan muchos españoles de a pie. Cuando Santiago Abascal, a quien conocía y considero un valiente entregado a la causa de España, me lo pidió apenas tuve que pensarlo. Solo lo consulté con mi mujer.

¿Y qué le dijo?

Que me lo pensara bien, que iba a ser un esfuerzo muy grande., pero yo estoy en forma.

Y Abascal, con quien mañana coincidirá en Sevilla, ¿le ha dado algún tipo de consejo o instrucción para la campaña?

Estoy en comunicación con Abascal como el resto de candidatos. Este es un partido que tiene dirección y sabemos adónde vamos. He estado con él en Madrid. El whatsapp funciona al momento. El mensaje que me transmitió es ni un paso atrás en defensa de los intereses de España y en ser muy francos con la sociedad y decir cuáles son los problemas de la España real, que parecen ignorados por la España de los políticos.

¿Cómo es a su juicio esa España de los políticos?

Es un mundo un tanto artificial, muy alejado de los problemas que sentimos los ciudadanos de a pie.

¿Y cuáles son los principales problemas de los gaditanos y como los defenderá Vox en el Congreso si logra el escaño?

Los problemas de los gaditanos son los problemas de los españoles. Hay veces que esto se olvida un poco. Yo soy nacido en Cádiz y somos muy insulares y muy dispuestos a decir viva Cádiz, es decir, tendemos a ver las cosas de las puertas para adentro. El problema más lacerante es el paro pero su solución no está dentro de las murallas de Cádiz. Cádiz ciudad ha quedado aislada del entorno. Su puerto está en declive, su Astillero hace tiempo tiene problemas y las industrias auxiliares de la factoría también han padecido las consecuencias. Hay una desconexión de Cádiz ciudad con el resto de la provincia. En la provincia fallan las infraestructuras como las del ferrocarril y eso condiciona la explotación de un entorno muy rico y con mucho potencial turístico. En el Campo de Gibraltar, por ejemplo, es el paraíso de la delincuencia organizada. Para acabar con esto habría que reindustrializar el Campo de Gibraltar. Es definitiva, los problemas de Cádiz no son problemas locales. Lo primero que habría que pensar es qué quiere hacer España con Cádiz. Hay que ver los problemas de Cádiz con una óptica nacional.

El candidato de Vox durante la entrevista. - Carlos Cherbuy

La última encuesta del CIS le otorga el escaño en el Congreso de los diputados. ¿Cómo valora las encuestas?

Las encuestas son escasamente fiables, no han acertado demasiado. Hay un voto indeciso y no manifestado que no aparece en las encuestas y por eso creo que no hay consonancia entre encuestas y realidad. Cuando salimos a la calle tenemos buena acogida. Creo que estamos muy por encima de las encuestas.

Tienen poco contacto con los medios de comunicación y usan muchos las redes sociales. Usted mismo es muy activo en Twitter, aunque meta la pata como ayer...

Es absurdo pretender bajar a la arena y quedar indemne. Estamos en un contexto democrático y todo el mundo es libre de expresar su opinión y nadie tiene por qué sentirse ofendido.

¿Qué fórmula siguen para acercarse a los ciudadanos?

No nos andamos con tapujos, decimos la verdad, lo que pensamos. No engañamos a nadie y generamos debates, algunos de ellos estaban ocultos y eso nos cuesta que nos condecoren por estar en contra de la memoria histórica, en contra de las leyes de género porque son leyes ideológicas, etc. Por eso nos dicen que somos franquistas o machistas, entre otras cosas, pero eso no significa que lo asumamos como tal.

¿Cómo explicaría su polémico tuit en el que invitaba a los gibraltareños que residen en el Campo de Gibraltar a que «paguen sus impuestos o se vayan a vivir con los monos»?

Los gibraltareños son los agentes coloniales de la colonia militar británica y los colonizados somos nosotros desde hace 315 años. Hay muchas mafias que están creando un clima de delincuencia organizada en torno al tabaco, la droga y a eso se le suma la inmigración ilegal. Eso produce un entorno insoportable para mucha gente que vive allí. Para nosotros las personas más por delante y nunca vamos a abandonar a la gente de La Línea, por eso lo que perseguimos es una reindustrialización de la zona y que los beneficios que generan los linenses se queda en España. Habrá que hacer que los gibraltareños que tienen viviendas en la zona paguen impuestos, se abandone el buenismo y no se perpetúe la situación de explotación colonial sobre los linenses.

Esa fue una medida controvertida, como otras muchas de Vox, en el fondo y/o en la forma... (armas, violencia de género, muro en Ceuta y Melilla, etc). ¿Realmente eso es una estrategia de comunicación, populismo o las medidas que realmente llevarían a cabo?

Es claridad, yo no diría que somos un partido populista en este sentido. No pretendemos generar amarillismo. Lo único que pretendemos es que nuestras propuestas estén manifestadas con una rotundidad suficiente como para que lleguen a los medios porque sino no llegan a los ciudadanos.

Hablando de propuestas, el otro día proponían el regreso a la mili obligatoria. ¿Cree que los españoles demandan eso?

Yo le encuentro a la idea dificultades de orden práctico. Cómo hacerlo. Tendría ventajas indudables. En primer lugar el modelo profesional parece que se agota y no tenemos reservas. Segundo lugar, el servicio militar es un servicio ciudadano y obliga al ciudadano a hacer una prestación generosa al bien de todos y eso relaciona a la sociedad con las fuerzas armadas. Pero también tendrían inconvenientes. No hace falta más que recordar cómo acabó el servicio militar obligatorio... La objeción de conciencia fue un fraude monumental.

Yo empezaría por una reserva voluntaria que fuera útil para constituir reserva. Para eso el reservista tendría que tener el mismo adiestramiento de combate que tiene un soldado regular y esto es perfectamente posible. Por esa vía quizás podría volver el servicio militar.

¿Qué opina de la salida a los 45 años de los militares no permanentes?

Yo soy uno de ellos. Se les está mandando a su casa con 45 años y con 700 euros en el bolsillo. Esta situación es injusta y habría que repasar todo el modelo profesional, que está hecho a parches.

¿Qué propone Vox hacer con los que no han salido aún pero se irán próximamente y con los que han salido y son reservistas de especial disponibilidad?

No vamos a exigir que una ley se incumpla pero hay leyes injustas que se deben cambiar. Nos esforzaremos por atender a los veteranos que tienen que abandonar las FFAA en estas condiciones.

Si se readmiten a los que se han ido y se paraliza la salida ¿Qué se hace con los readmitidos y cuánto costará esa medida a Defensa?

Eso es un problema muy complejo que habrá que darle solución. En cualquier caso, la atención al personal de las Fuerzas Armadas requiere ampliar el presupuesto de Defensa, que es el más bajo de Europa Occidental. Sin recursos financieros no hay defensa y sin defensa no hay seguridad y sin seguridad no hay bienestar.

Otorga a la seguridad nacional una importancia preponderante para el bienestar de la ciudadanía. ¿Habrá otras cosas que también procuren ese bienestar, no cree?

Claro que hay que hacer muchas cosas. Estamos en un Estado que se define como un estado de derecho democrático y social. Se han generado unas clases captadoras de rentas en torno a los partidos que han estado en el poder y por ahí se han ido los recursos. El estado de las autonomías ha crecido de manera tan incontrolada que se está haciendo incompatible con el Estado central y ahí es donde hay que poner el dedo. Si queremos que España salga adelante vamos a revisar el Estado de las autonomías y vamos a ver qué han hecho esas clases captadoras de rentas.

¿Qué propone su partido para la gente más desfavorecida?

Los parados. Pensamos que quien generan puestos de trabajo son las empresas. Por eso los empresarios tienen que tener una política fiscal y favorable al emprendimiento que le permitan crear empleo

Veo (en redes) que se ha reunido con diferentes colectivos. ¿Se ha reunido con asociaciones de mujeres?

Yo concretamente me he reunido con muchos colectivos donde había mujeres y con alguno de mujeres en Jerez. Estamos abiertos a reunirnos con cualquier colectivo que quiera conocernos y darnos sus propuestas. Debo oír cuales son las opiniones de todos los ciudadanos a los que aspiro a representar como diputado.

¿Es consciente de que hay muchos colectivos de mujeres enfadados con su partido por las medidas que propugan como la derogación de la Ley de Violencia de Género? ¿No sé si se ha encontrado con ese rechazo de colectivos?

No, no me he encontrado ese rechazo en la calle. Los municipios y lugares que he visitado no me hablan violencia de género. No me gusta la palabra género porque se presta a todo tipo de abuso ideológico. Siendo cierto que hay violencia en el ámbito familiar, doméstico, no siempre van a perjudicar a la mujer. La mujer tiene que ser protegida en todos los ámbitos. Estamos más a favor para una ley para proteger a las personas en el ámbito doméstico.

Pero también hay violencia del hombre hacia la mujer fuera de las cuatro paredes de una casa. También es cierto que a veces los hombres son los receptores de esa violencia pero en un porcentaje mínimo del total.

Entonces habrá más varones condenados que mujeres.

Sigue sin hablar de la violencia sobre la mujer fuera del ámbito familiar.

No es mi intención. En ese caso lo que habrá desde el punto de vista penal es un agravante de alevosía.

Hablaba antes de la situación en el Campo de Gibraltar y esta misma semana ha visitado La Línea. ¿Muro sí o muro no?

Obstáculo físico sí porque lo dice el sentido común. Un muro es un obstáculo físico que disuade a quien quiera violar una frontera contrariando la ley. Si no hay muro ¿cómo se detiene a las personas? con la violencia física. ¿Y queremos eso? El sentido común nos dice que toda África no cabe en España.

Toda África no viene ni vendrá.

Pongamos 100.000 al año. Muchas veces los que vienen buscan una vida mejor, pero no están huyendo de sus países. No estoy en contra del fenómeno de las migraciones pero hay que proteger los intereses de los que vienen pero también de los que están. Por ejemplo, Ceuta y Melilla son fronteras con mucha presión y desigualdad. Allí viven ciudadanos españoles que tienen derecho a que su ciudad esté tan protegida como San Fernando o Cádiz y la única forma racional de hacerlo es poniendo un obstáculo físico.

¿Cree que realmente que la seguridad nacional está en peligro por la inmigración en la frontera gaditana?

Estoy seguro de que no porque tenemos a quién nos protege, unas fuerzas de seguridad del Estado, un servicio de inteligencia y unas Fuerzas Armadas. Lo que sí puede haber son riesgos y amenazas. La inmigración ilegal es un riesgo porque no sabemos lo que nos entra. Lo que sí está en peligro es nuestra cultura europea y no hay que ignorarlo.

¿Qué es lo primero que haría como diputado de Vox por la provincia?

Depende del ámbito en el que me toque trabajar. Es muy difícil decir el tema prioritario pero desde mi óptica le diría que seguridad, frontera y unidad nacional.

Eso son conceptos generales. ¿Qué medida concreta defendería como prioritaria para la provincia?

Que se cumpla las leyes en nuestras fronteras, en el territorio nacional y que se cumpla en Cataluña, que no haya indultos a los golpistas en el caso de que haya sentencias contra ellos.

Hoy es el día del Libro. ¿Puede hacer una recomendación?

Haría una llamada en favor de la lengua española, que es una lengua universal y está siendo perseguida en parte del territorio nacional.

Me refiero a un libro.

El Quijote.