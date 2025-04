Segunda condena para la Pantoja por regentar un 'super' de droga en Cádiz

Una de las últimas veces que la Policía Nacional detuvo a María del Mar C. entró en su casa de la Avenida del Guadalquivir. Los agentes de la UPR irrumpieron en el domicilio, bien temprano, para ver justo cómo se manejaba en el negocio. En ese mismo lugar mantenía abierto un 'dispensario' de droga las 24 horas del día . Los que la siguieron cuentan que 'la Pantoja de la Barriada', como se le conoce, era a sus 42 años la vendedora más activa de 'rebujo' (heroína con cocaína) que había entonces en Cádiz. Había montado en su casa «un supermercado de estupefacientes». Su agenda de clientes era amplísima. La mayoría, politoxicómanos que conseguían como podían los euros que les costaba la papela e iban directos a por ella. Se desplazaban hasta la Barriada desde cualquier punto de Cádiz . Sabían que La Pantoja tenía lo que ellos querían. Y lo que suele pasar... los vecinos no podían más con las peleas, los gritos y demás problemas de inseguridad que no les dejaban dormir ni vivir tranquilos.

Pues bien, tras su detención en febrero de 2018, la Pantoja estuvo en prisión (tenía otra condena anterior por el mismo motivo) y hace unas semanas se volvía a poner ante un tribunal. Finalmente aceptaba los hechos y llegaba a una sentencia de conformidad resultando condenada a tres años de cárcel como autora de un delito de salud pública .

La sentencia, emitida por la Sección Tercera y facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a este periódico, da como hechos probados que María del Mar se «venía dedicando a la venta de sustancias estupefacientes en su domicilio y en las inmediaciones».

Así, entre los días 1 y 7 de febrero de 2018 realizó diversas entregas de papelinas en la zona común de la primera planta del citado inmueble, a cambio de dinero. Esta venta fue observada por los agentes de la Unidad de Pequeño Tráfico de la Udyco, quienes fueron interceptando estas entregas para continuar así con sus pesquisas. Y así hasta una decena de veces, solo en esos días. Sin parar. Y así, cuando los policías reunieron todas las pruebas y obtuvieron el permiso judicial para el registro, encontraron en casa de la Pantoja lo que sospechaban: más droga. En varias formas. Envoltorios de rebujito, trozos de hachís, comprimidos de metadona, ansiolíticos, y además hasta siete móviles diferentes y útiles típicos para el trapicheo.

Reincidente

Para imponerle esta pena, la acusación y el tribunal han tenido en cuenta el carácter reincidente de la procesada. Le constan antecedentes por los mismos hechos. Es más, cuando se le pilló en 2018 acababa de salir en libertad provisional tras ser llevaba ante un juez un mes antes. Y en 2019 fue detenida otra vez. Y otra vez, lo mismo. Bueno, había dado una vuelta de tuerca a su 'modus operandi'. Según los investigadores, ya de últimas aceptaba hasta que los toxicómanos le pagaran con artículos robados del Piojito o de otros establecimientos. Llegaba incluso a hacerles una lista de lo que quería.

Son por tanto varias causas las que tiene pendientes. También se enfrenta a otra condena de cuatro años de prisión que le pide la Fiscalía por haber intentado colar droga en prisión para dársela supuestamente a su pareja durante un vis a vis. Suma y sigue.