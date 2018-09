SERVICIOS SOCIALES PP: «Las familias sin recursos no pueden pagar el desastre de Podemos y Ganar Cádiz» Los populares recuerdan que durante años el Ayuntamiento asumió los «impagos crónicos de la Junta con el programa de Zonas»

LA VOZ

El Grupo Municipal del Partido Popular ha valorado hoy como «auténtico desastre» la situación en la que se encuentra el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, «algo de lo que venimos advirtiendo desde hace ya años ante el silencio cómplice de los dos concejales de Ganar Cádiz, esa formación que anunció el final de la emergencia social en días y que no quiso o no pudo asumir la responsabilidad de dirigir esa área».

«Las familias sin recursos, esas que en 2014 y 2015 fueron utilizadas por el alcalde, su partido y sus socios de gobierno para atacar al gobierno de Teófila Martínez, no pueden pagar el desastre de Podemos y Ganar Cádiz en Servicios Sociales», han señalado los populares. El Grupo Popular recordó que durante años el Ayuntamiento de Cádiz asumió con fondos propios «los impagos crónicos de la Junta» en este programa de Zonas de Transformación Social y en muchos otros, mientras recibía las críticas tanto de los socialistas «que eran los que no pagaban, como de los que antes tenían todas las soluciones y ahora no saben gestionar ni este ni ningún programa de Servicios Sociales».

La asfixia de los socialistas

EL GMPP también ha lamentado que Ana Fernández haya querido despachar la no contratación de los trabajadores municipales encargados del programa de Zona aludiendo al impago de la Junta -al igual que ya hiciera el alcalde en junio de 2017 cuando 14 trabajadores de Servicios Sociales, adscritos también a un programa de la Junta se encontraban en la misma situación-. Los populares señalaron que esta actitud es «la hipocresía en su máximo exponente: cuando en 2014 la Junta asfixió al Ayuntamiento de Cádiz con un recorte brutal del plan concertado, tras haber hecho lo mismo en 2012 con este programa de Zona, todos ellos se montaron al carro de vilipendiarnos y acusarnos de las mayores atrocidades».

«No solo asumíamos con fondos propios la falta de pago de la Junta a los programas sociales sino que intentamos y conseguimos recuperar actuaciones en esta área siendo en 2014 el Ayuntamiento que más invirtió en ayudas a las familias, algo que cuanto más tiempo pasa más valor adquiere», señalaron desde el GMPP. Los concejales populares indicaron que «cuando el alcalde habla de la deuda nunca tiene la vergüenza y la honestidad de decir que parte de esa deuda se debe a la inversión que hacíamos en las familias sin recursos y que él ahora no está haciendo. Y ya es hora de que lo haga: el alcalde debe decidir ya si va a seguir pagando bancos o pagando ayudas a las familias, pero no puede estar dando todo el día doctrina sin mirar los problemas de la gente».

Un especial interés de Ganar Cádiz

El GMPP indicó por último que «es bastante penoso comprobar que Ganar Cádiz haya salido ahora a la opinión pública con una crítica que solo responde a un especial interés, por un trabajador afectado que es miembro de ese partido, y no lo haya hecho cuando el caos de Servicios Sociales ha afectado a tantas y tantas familias gaditanas que ven mes tras mes como se retrasan los pagos de alquiler, y sus viviendas están siempre pendiendo de un hilo».