Moi 'El Piraña' de Cádiz, a prisión

El hijo de la 'Regli' que pasa de cambiar

El Moi, El Piraña, es uno de esos delincuentes que repite una y otra vez y parece que no aprende . Ya ha pasado varias veces por prisión. Una de ellas tras ser condenado por un homicidio en tentativa cuando una noche en 2002 y en una entonces transitada Punta de San Felipe le clavó un puñal en la cabeza a un policía. No había cumplido ni los veinte años.

Pasó por Botafuegos, entre otras estancias, e incluso se escapó tras un permiso cuando decidió no volver a la cárcel. De eso también ha presumido cuando se le ha detenido en una de estas tantas: «¡Me he escapado de prisión dos veces, a la tercera voy por vosotros!», gritaba fuera de sí mientras se lo intentaban llevar en otra más al calabozo.

Ahora cuenta ya 39 años pero parece que sigue en las mismas. Se le contabilizan más de una cuarentena de antecedentes por todo tipo de delitos, de los de la calle: robos, hurtos, atentado, resistencia, lesiones, trapicheo, amenazas... Los últimos los sumó hace apenas un mes cuando fue detenido tras darle una paliza a otro conocido para robarle droga y dinero. Pero entonces tras ponerse delante del juez fue puesto en libertad con cargos.

Y no ha tardado ni unas semanas en volverla a liar. Su violencia es peligrosa, sobre todo para los policías que intentan ponerle límites para que nadie sufra ningún daño cuando se cruza en su camino. Los agentes salen lesionados, heridos, e incluso se ponen en riesgo de muerte ante tipos así. Porque, entre tanto auto de prisión o de libertad según entienda el juez que toque, no les queda otra que seguir teniendo enfrente al hijo de la 'Regli', esa histórica traficante del Cádiz de los 80, que ha decidido que ése es su camino y que no tiene pensado cambiarlo.