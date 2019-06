Sanidad Las obras volverán al Puerta del Mar este verano con actuaciones de mejora en siete plantas La dirección del SAS mantiene su plan de mejora de las instalaciones, lo que obligará a cerrar 132 camas de forma gradual

Las obras se han convertido en una condición inherente al Hospital Universitario Puerta del Mar, un edificio de más de 40 años de antigüedad al que la edad no perdona. Hablar de obras es hablar de incomodidades, de protestas y de inversión, pero también es hablar de viabilidad y de futuro, porque el centro hospitalario referencia de la provincia de Cádiz necesita actuaciones para seguir prestando servicios a la ciudadanía.

Por este motivo, este verano, los obreros volverán a entrar de lleno en el hospital para aprovechar la época estival, donde la actividad suele bajar el ritmo con respecto al resto del año. La dirección del SAS ha diseñado actuaciones que afectarán hasta a siete plantas diferentes del edificio.

La más afectada por los trabajos de mejora será Traumatología, donde además de adaptar los aseos a personas con movilidad reducida, también serán sustituídas las ventanas y el remozamiento general de la zona. Las obras abarcarán del 8 de julio al 30 de septiembre, lo que obligará a cerrar 26 camas. En este mismo período se ejecutarán los trabajos en Cirugía Maxilo-Plástica-Oftalmología, en la cuarta planta, con el cierre de 22 camas.

La primera de las actuaciones arrancará el próximo 1 de julio y afectará a Pediatría (preescolares), en la séptima planta, que permanecerá en obras hasta el 30 de septiembre para poder acometer la reforma de las instalaciones y los espacios de aislamiento. A partir del 16 de julio se sumarán a este calendario de obras los trabajos en Medicina Interna (octava planta) y Cardiología (tercera planta), que en ambos casos terminarán el 15 de septiembre. En el primero de los casos, se remozará la zona y se adaptarán los aseos, cerrando para ello 32 camas. En el caso de Cardiología, se llevará a cabo la segunda fase de la instalación de los aseos asistidos y se cerrarán 22 camas.

Por su parte, el mes de agosto estará centrado en dos actuaciones: Urología (sexta planta) y Partos. En el caso de Urología se hará un remozamiento general, la preparación de espacios de almacenamiento y la creación de aseos asistidos y a consecuencia de ello, se dejarán de utilizar 30 camas. Mientras, en Partos, además del remozamiento general, se sustituirán los techos y un módulo de aseo asistido.

Desde la Delegación Provincial de Salud consideran estas obras fundamentales para garantizar el mantenimiento de las instalaciones y han justificado su ejecución en esta época del año al considerar que hay menos pacientes.

En época estival

«Con los Planes de Vacaciones, se trata de garantizar el mantenimiento y mejoras en las instalaciones y edificio, que en otra cualquier fecha generaría inconvenientes asistenciales al coincidir con campañas o momentos de mayor frecuentación de pacientes. Se trata, en definitiva, de mejorar nuestras instalaciones, ofreciendo una mayor confortabilidad a nuestros pacientes y usuarios, y de dar respuesta a las actividades del Plan de Humanización puesto en marcha en el hospital. Es precisa la realización de una serie de intervenciones en controles de hospitalización, aprovechando el periodo estival, en el que la frecuentación es menor, y las patologías más banales, con menores requerimientos de hospitalización», han apuntado fuentes del SAS.

Por su parte, desde el sindicato Autonomía Obrera y CGT han criticado la ejecución de este Plan de Obras en pleno verano, al considerar que los efectos son importantes por el cierre de camas. «Lo cierto es que este verano de 2019 en el Hospital Puerta del Mar no sólo van a seguir cerrándose camas, sino que van a cerrarse aún más camas que en los años 2018 y 2017. Ello, y no otra cosa, es lo que claramente se deduce del Plan de Obras comunicado por la Gerencia del hospital a todos los sindicatos», han apuntado desde las secciones sindicales de Autonomía Obrera y CGT, que han añadido: «La gran mayoría de las unidades que este verano se van a cerrar en nuestro centro coinciden con las ya cerradas en años anteriores (Cardiología, Cirugía Maxilofacial y Plástica, Trauma A, Urología y Medicina Interna), por lo que habría que preguntarse por qué razón en esas intervenciones anteriores no se acometieron de una vez todas las presuntas mejoras que se precisaban, y evitar, así, tanto cierre reiterado de una misma unidad año tras año».

Por su parte, desde Comisiones Obreras han puesto de relieve que el cierre de camas en el Puerta del Mar volverá a ser una realidad este verano, aunque han justificado la necesidad de acometer estas actuaciones para mantener en buen estado un edificio de más de 40 años. «Las obras están justificadas porque es necesario adaptar y mejorar el centro», ha apuntado la portavoz de CCOO, Carmen Boy.