Cádiz | SANIDAD Piden que los trabajadores del Hospital Puerta del Mar de Cádiz no salgan a la calle con la ropa de trabajo El Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía de Cádiz que tome medidas porque »supone un riesgo para los pacientes con bajas defensas»

El Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía de Cádiz que actúe para que los trabajadores del Hospital Puerta del Mar de Cádiz no salgan del hospital con la misma ropa con la que trabajan en el centro hospitalario «por el peligro que supone».

Según ha indicado en una nota el Defensor del Paciente, han remitido un escrito a la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, ante el «peligro que supone esta falta de protocolo de que el personal sanitario salga con la misma ropa que está en el hospital, ya que esto pone en riesgo a los pacientes con bajas defensas tratados o cerca que estos trabajadores».

Según la asociación, no trata de que los trabajadores no salgan, fumen o tomen café, «que es una opción personal respetable y respetada, sino que se trata de que eso no influya en la salud de terceros».

Por ello, desde el Defensor del Paciente han remitido un escrito a la Fiscalía para pedir su intervención, fundamentada en que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al Juez o al Fiscal".