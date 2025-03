Kichi le cambia el nombre a la Avenida Juan Carlos I

Tras haberlo anunciado ya hace algún tiempo , el equipo de Gobierno de Cádiz ha conseguido lo que pretendía que es la aprobación del Pleno para el cambio de nombre de la Avenida Juan Carlos I . Esta era una de las dos propuestas que llevaba Adelante Cádiz este viernes y que ha salido favorable por la abstención del PSOE y a pesar de los votos en contra de PP, Ciudadanos y el concejal no adscrito, Domingo Villero.

En el debate ha quedado patente la preocupación de la oposición municipal por el hecho de que el equipo de Gobierno presente esta moción a pesar de las circunstancias actuales y los problemas existentes en la ciudad. Así lo han plasmado los portavoces de todos los grupos políticos quienes le han recordado al alcalde los asuntos pendientes en Cádiz y que consideran de mayor importancia e interés para los gaditanos.

La portavoz del Gobierno Local, Ana Fernández aseguraba en la sesión plenaria sobre el Rey Emérito de España que «no vamos a poder saber si es inocente o culpable. Sabemos que amasó una fortuna... Todo esto es una traición al país que le dio todo a él y su familia». Además, Fernández defendía la propuesta del nuevo nombre de Sanidad Pública por «justicia, por reconocimiento y por dignidad» .

En el turno de intervenciones, Domingo Villero aseguraba sobre el cambio de nombre que «aparte del resultado de la votación, debemos valorar los gastos que ello va a conllevar no solo para el Ayuntamiento sino para las personas». Y se refería a las nuevas rotulaciones y los cambios en los domicilios de una calle además extensa donde viven muchos gaditanos.

Por su parte Lucrecia Valverde de Ciudadanos se mostraba contundente y afirmaba que esta propuesta «es una maniobra una estrategia de distracción para desviar la atención del público de los problemas importantes». Y de esta forma enumeraba una serie de conflictos que considera fundamentales como la adjudicación de la limpieza, la Policía Local, la Ciudad de la Justicia... « Cádiz se hunde en medio de una pandemia y a ustedes les entrar el furor iconoplasta », ha sentenciado.

En la misma línea se ha mostrado Mara Rodríguez del PSOE , que ha sido crítica con la gestión del alcalde, José María González, a pesar de que su grupo se ha abstenido en la votación. « A usted le ha faltado rigor y le ha sobrado orportunismo porque no es de recibo que haya convocado a la comisión de nomenclator para traer esta propuesta que genera un debate que es estéril para la ciudad. Si considera que es el tema relevante le respeto y me congratulo porque me diferencia de usted». No obstante Mara comentaba también que «nos vamos abstener porque la prioridad de los socialistas es otra. Han dejado de traer otras propuestas a este pleno para traer una de un cambio de una avenida y se quedan tan tranquilos en un año excepcional en el que los ciudadanos esperan muchísimo más de nosotros».

También ha sido contundente en su mensaje el portavoz del PP, Juancho Ortiz , que afirmaba que «esta propuesta es un insulto a los gaditanos que están en paro, a los que han echado de Cádiz, a los que no tienen casa... ¿Alguien puede pensar que esta propuesta es oportuna? El fondo que traen aquí es el cambio de modelo de estado. No quieran engañarnos. Lo que ustedes quieren hacer es de miserable...».

En una última intervención previa a las votaciones de esta propuesta de cambio de nombre de la Avenida Juan Carlos I el propio alcalde, José María González , en respuesta a los demás grupos señalaba que «lo que ocurre no es que esto no sea importante ni idóneo. Lo que pasa es que ustedes no están de acuerdo. No les gusta y utilizan ese tipo de argumentos. No traemos esta propuesta para iniciar un debate sobre Monarquía o República . La cuestión es decidir si los nombres de nuestras calles corresponden a corruptos o a gente que se ha desvivido por los demás».

Un cambio anunciado

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz proponía la sustitución del nombre de la Avenida Juan Carlos I por el de Avenida de la Sanidad Pública y llevaba este asunto a la Comisión de Nomenclátor. Finalmente el Pleno municipal ha sido el órgano que ha tenido la última palabra al respecto . Todo hacía indicar que el cambio se haría efectivo como así ha sucedido en este último pleno del verano.

El de Cádiz no es el primer Ayuntamiento que retira el nombre de Juan Carlos I a una de sus calles . La polémica por los presuntos negocios ocultos de Juan Carlos I y su marcha de España han generado reacciones en este mismo sentido en muchos municipios del país. En Vitoria ya ha retirado el nombre del callejero. Y también en Pinto los vecinos han dado el visto bueno a cambiar el nombre de un parque y retirar un busto del Rey Emérito.

Apoyo a las universidades andaluzas

La segunda propuesta presentada por el Equipo de Gobierno fue la relativa al apoyo a las universidades públicas a través de la exigencia a la Junta de Andalucía de que dé marcha atrás en los recortes a los que está sometiendo a la educación pública que ponen en riesgo su estabilidad . La portavoz Ana Fernández, señalaba que «el Gobierno andaluz ha recortado 135 millones de euros a las universidades andaluzas de los cuales 16,5 corresponden a la Universidad de Cádiz». Esto se traduce en que «la UCA deberá destinar sus remanentes de tesorería a financiar su estructura y gastos corrientes llegando a poner en peligro proyectos tan importantes como el de Valcárcel». Ha sido aprobada con el voto a favor del Equipo de Gobierno, del PSOE y del concejal no adscrito , la abstención del PP y el voto en contra de Ciudadanos.