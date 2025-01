Estas son las nuevas normas de circulación para bicis y patinetes eléctricos en Cádiz (y sus multas)

Los conductores de bicicletas y vehículos de movilidad personal como los patinetes eléctricos deberán cumplir desde hoy las nuevas normas previstas en la ordenanza de circulación municipal que acaba de entrar en vigor en la ciudad de Cádiz, un año después de su debate en el Pleno municipal . Por tanto, la Policía Local empezará a sancionar a todos los usuarios de bicicletas, motos y Vehículos de Movilidad Personal (VMP) que no atiendan las restricciones que plantea la nueva ordenanza de Movilidad.

Dentro de dicha regulación destacan novedades como la prohibición expresa de circular por vías peatonales y aceras, bajo sanción de 200 euros . De este modo, bicis y patinetes deberán circular preferiblemente por los carriles bicis, aunque también se permite la calzada, con una velocidad máxima de 40km/h en el caso de la bicicleta, y para el patín eléctrico únicamente las vías que tengan establecido un límite de 20km/h.

El uso del casco se recomienda pero sólo es obligatorio para los menores de 18 años, así como el alumbrado y prenda reflectantes para la conducción nocturna a cualquier edad.

Normas para bicis

El casco es obligatorio para menores de edad y recomendable para el resto. Se impone el uso obligatorio de alumbrado y prendas reflectantes para la circulación nocturna o con baja visibilidad. Solo se podrá estacionar en aparcabicis o espacios autorizados . Se recomienda el uso del Biciregistro que gestiona la Policía Local.

En cuanto a las vías, se deberá circular preferentemente por el carril bici aunque estará permitido por la calzada con una velocidad máxima de 40km/hora . Queda prohibido circular por aceras, plazas y zonas peatonales bajo multa de 200 euros.

En cuanto a la velocidad, si se circula por el carril bici no hay limitación alguna. En el carril bici no segregado la velocidad no deberá superar los 10km/hora y en la calzada los 40 km/hora.

Normas patinetes eléctricos

En cuanto al patinete eléctrico, cuyo boom ha tenido lugar en el último año y ha provocado un debate en la ciudad tras provocar diversos accidentes con peatones y la queja de muchos ciudadanos por la velocidad con la que ciruclan y el peligro que entrañan para el viandante que va por calle y aceras, no podrán circular por las aceras .

Las vías por las que sí podrán hacerlo serán el carril bici no segregado a una velocidad máxima de 10km/hora, por el carril bici segregado a un máximo de 20km/hora y por la calzada sin sobrepasar los 20km/hora.

Por otro lado, la ordenanza establece que los peatones solo podrán circular por las aceras (queda prohibido hacerlo por el carril bici o la calzada). Las personas en silla de ruedas podrán están autorizadas a ir por la acera y los carriles bici del tipo que sean. Los monopatines y patinetes no eléctricos deberán circular por la acera y los carriles bicis de todo tipo. Las motocicletas y los turismo, solo por la calzada.

Ya se puede multar

La publicación de la ordenanza marca su entrada en vigor y el inicio de las sanciones por infracción .

Desde el consistorio subrayan que todas estas medidas van encaminadas a « fomentar una movilidad sostenible , que reduzca las emisiones y haga de Cádiz una ciudad cada vez más amable». Durante las últimas tres semanas el Ayuntamiento ha llevado a cabo una campaña informativa sobre las nuevas normas de circulación que contempla la ordenaza.

Cabe recordar que la anterior Ordenanza Municipal de Circulación de Cádiz databa de mayo de 2002 y no está adaptada al uso de bicicletas y otros vehículos de movilidad personal, así, la que ahora entra en vigor se aprobó de manera inicial y por unanimidad en el pleno de julio de 2019 y manera definitiva en el pleno de enero de este mismo año, con la única abstención del PP. En el proceso de elaboración participaron la Asamblea Ciclista, AMPEC, Facua, Agadi, Fegadi, La Zancada, Horeca y Arga, entre otros, además de los grupos municipales PSOE, Ciudadanos y PP, a través de la Mesa Municipal de la Movilidad que funciona desde el anterior mandato.