Así se despiden del Simpecado los hermanos del Rocío de Cádiz

La hermandad del Rocío de Cádiz prepara este martes el regreso a casa. Debería haber sido como hace una semana cuando inició su camino a Almonte tras realizar el pertinente embarque en Bajo de Guía. Pero en esta ocasión la rotura de una rueda de la carreta que porta al Simpecado ha obligado a cambiar los planes y tomar una decisión dolorosa para todos pero que a la vez es la más sensata.

Este lunes de Pentecostés era diferente para los romeros de Cádiz ya que la junta de gobierno tenía que optar por cancelar la vuelta por el Coto de Doñana. Era entonces cuando lo comunicaba a todos los hermanos que, aunque tristes por la situación, comprendieron la medida. «La carreta no está en condiciones para volver», conluía el hermano mayor de la corporación, Manuel García Perales.

No obstante, esta circunstancia no ha mermado el fervor y devoción con que la hermandad se ha despedido del Simpecado en la Aldea del Rocío. Como no puede volver a Cádiz en su carreta, este mismo lunes por la noche se procedía a la recogida del Bendito Simpecado en su cajón para ser transportado convenientemente hasta la capital.

Los hermanos de Cádiz, emocionados, cantaban sevillanas antes de ese complicado adiós. El Simpecado llega este mismo martes a la Casa de Hermandad desde donde saldrá este miércoles en solemne traslado hacia su iglesia de San José a partir de las 20:00 horas.

Y al no poderme quedar el año entero a tu lado, me tendré que conformar viéndote en mi Simpecado pic.twitter.com/30l5EV73X5 — Hdad Rocio Cadiz (@HdadCadiz) June 10, 2019

Aún en la Aldea del Rocío esta mañana, la junta de gobierno aguarda la llegada de la grúa para transportar la carreta que será reparada una vez que se evalúe bien el daño sufrido.

