Cuenta atrás para despedir al Juan Sebastián de Elcano

El próximo domingo 3 de noviembre el buque escuela de la Armada Española, Juan Sebastián de Elcano, pondrá la proa en su 92 crucero de instrucción. Un viaje de seis meses que comenzará en el muelle de Cádiz, al que tiene previsto llegar desde su ‘casa’ en la Base Naval de La Carraca el jueves 31 de octubre sobre las 8.30 horas . Y que realizará un equipo formado por 20 oficiales, 55 guardiamarinas (47 del Cuerpo General y ocho de Infantería de Marina), 18 suboficiales, 120 marineros y dos civiles, (carpintero y peluquero). En total 215 hombres y mujeres que seguirán la estela del navegante que da nombre al bergantín-goleta, que completó por primera vez la vuelta al mundo hace casi 500 años.

Noticias relacionadas Todos los detalles del crucero de instrucción del Juan Sebastián de Elcano

Para estar en perfectas condiciones para afrontar el medio año de navegación por los mares del mundo, el Juan Sebastián de Elcano se ha preparado a conciencia. Tras tres meses en dique seco , sometiéndose a diversas reparaciones, el buque escuela realizó las pruebas de mar el día 16 de octubre . Unas pruebas que comenzaron antes del alba, ya que a las 5.00 horas el bergantín-goleta cruzaba el puente de la Constitución de 1812.

Inicio de las pruebas de mar. A.E.

«Se centraron en cómo respondían los equipos del servicio de energía y propulsión , que son los que han sufrido las obras de mayor envergadura», explican desde el barco. Así pues, se comprobó el funcionamiento del motor principal analizando todos sus parámetros (velocidad, revoluciones, potencia) y también su cuadro de alarmas de emergencia, Además, se analizó en profundidad el funcionamiento de los tres diesel generadores, encargados de la producción de electricidad a bordo. Por otro lado, se realizó especial hincapié en los aires acondicionados y planta TAR (tratamiento de residuos) «equipos que también han sido reparados en profundidad y que son vitales para la navegación».

Durante las pruebas se aprovechó para comprobar la estanqueidad del casco , ya que algunas partes del mismo han sido reemplazadas por nuevas planchas de acero, así como para «localizar vibraciones indeseadas o pequeños defectos en el diseño o instalación de vigas que se han instalado en varios compartimentos».

Adiestramiento y hacer equipo

La navegación también sirvió para comprobar los equipos de puente como radares, giroscópica o sondador.

No obstante, « no se pudo dar velas e intentar navegar a vela porque el estado de la cubierta no lo permitía pero sí que sirvió para el adiestramiento del equipo de puente realizándose una navegación de precisión y un fondeo. Este fondeo fue de gran utilidad también para comprobar los chigres (motores) que arrían e izan el ancla», detallan.

El buque pasando por el puente Carranza. A.E.

Volverán a salir a la mar. Lo harán los días 28 y 29 de octubre , para realizar una navegación de adiestramiento interno. «Gran parte de la dotación son de nuevo embarque por lo que son muy necesarios estos dos días», cuentan desde el Elcano. En estos días se aprovechará para instruir al personal en la navegación a vela, tanto saber izar velas como realizar viradas, por ejemplo. «También servirá para la comprobación de los puestos de personal en las diferentes situaciones que se dan en un buque (vigilancias, ejercicios, abandono de barco y, lo más importante, integrar y hacer equipo entre los nuevos miembros de la dotación».

Los días 28 y 29 hará una navegación de adiestramiento, el 30 se realizará la inspección de capacidades y el 31 llegará al muelle gaditano

El día 30 se realizará la inspección de capacidades . A primera hora de la mañana, durante el fondeo en las inmediaciones de la Base Naval de Rota embarcará personal de la Armada para evaluar al buque mediante ejercicios (hombre al agua, navegación de precisión, fallos en equipos de máquinas) y comprobar que tanto el barco como su dotación están capacitados para afrontar con garantías el próximo crucero de instrucción.

Tras estar tres días en la mar, el jueves 31 atracará en el muelle de Cádiz. Por delante tres jornadas de actos institucionales hasta decir ‘hasta pronto’ el domingo a la Tacita de Plata.

Parte de la dotación del buque escuela. A.E. El buque escuela podrá visitarse en el muelle de Cádiz Como no podía ser de otra forma el Juan Sebastián de Elcano dará inicio a su 92 crucero de instrucción desde el muelle de Cádiz. Allí llegará sobre las 8.30 horas del 31 de octubre y tiene previsto realizar las siguientes jornadas de puertas abiertas : Jueves 31 de octubre: de 16.00 a 18.00 horas. Viernes 1 de noviembre: de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas. Sábado 2 de noviembre: de 17.00 a 19.00 horas. Al día siguiente el Elcano dará comienzo a su 92 crucero de instrucción , en el que conmemora el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo (1519-1522). Por ello, visitará ciudades a donde hace cinco siglos arribó la expedición Magallanes-Elcano. Los puertos en los que hará escala serán: Las Palmas, Río de Janeiro, Buenos Aires, Mar del Plata, Montevideo, Recife, Curazao, Santo Domingo y Miami. Desde esta ciudad estadounidense iniciará un tránsito de un mes hasta Cádiz, donde llegará el 18 de abril.