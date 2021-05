Jerez Sencillo homenaje a Caballero Bonald en la Fundación La programación de las actividades continuaba este mismo lunes con la presentación de dos libros

La Fundación Caballero Bonald ha rendido este lunes al autor jerezano un «homenaje muy sencillo», como destacó la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, con un minuto de silencio y la puesta en servicio de un libro donde trasladar las condolencias a la entrada de las instalaciones. Una fórmula muy sencilla, como era el último poeta barroco, como lo han denominado muchos expertos, que «pasaba de puntillas por este tipo de cosas». Pero hay mucha gente que le quiere y aprecia en Jerez y se ha decidido «abrir su casa, la Fundación, y que a lo largo de este lunes y martes puedan dejar sus mensajes a José Manuel Caballero Bonald, con el libro de firmas de la Fundación, que cerrará una etapa en la que el escritor jerezano presidía dicha fundación». Más tarde se abrirá un nuevo libro, con una nueva etapa, donde su «legado y esa riqueza -porque tocaba todos los palos literarios-, además del amor a la ciudad y el flamenco« se pondrá de manifiesto.

Recordó que sólo fueron 24 horas de luto oficial en la ciudad porque «a Pepe le hubiera gustado que la actividad en la Fundación siga, y esta tarde se mantuviese la presentación del libro que estaba prevista». A las siete de la tarde, dentro del ciclo «Prosas Promiscuas», se presentan los libros: «Verano del 62 y otros relatos» de Manuel J. Ramos Ortega y «La fábrica de la Luz y otros relatos» de Enrique Montiel, publicados por El Boletín Ediciones.

Al acto del minuto de silencio acudían representantes de la Fundación y de la Corporación municipal, además de la diputada del PP, María José García Pelayo. entre otros.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento jerezano, Antonio Saldaña, destacaba que se trata de «un jerezano universal, premio Cervantes en nuestra ciudad y tenemos que estar muy orgullosos porque va a ser inmortal porque las letras hacen a las personas inmortales y así va a ser con las de Caballero Bonald». Desde el Grupo Popular confían en que «la Fundación Caballero Bonald apueste realmente por la figura, la imagen, las letras, el recuerdo, la historia y la literatura de José Manuel Caballero Bonald y que pongamos a esa Fundación a la altura de lo que es la figura de este gran escritor y se cumplan todos los compromisos». Los populares trasladaron sus condolencias, pero añadieron que «estamos satisfechos porque va a ser inmortal y confiamos que sirva para un Jerez más próspero y para un futuro mejor y sea fruto del aprendizaje de todas las nuevas generaciones».

Fue un acto breve, pero muy sentidos especialmente por los patronos Fernando Domínguez, que fuera gerente de la fundación, que se encontraba muy afectado y por Juan Salguero.

«Ha trabajado tanto la prosa como la poesía y ha sido un gran conocedor del mundo del flamenco y ha sido una persona que se va a mantener en la memoria de los jerezanos y las jerezanas como uno de sus grandes poetas y dejándonos como legado esta Fundación para preservar siempre su memoria literaria y humana, que también ha sido muy destacada», declaró a los medios Juan Salguero. La intención es «convocar un Patronato y se organizará alguna actividad más específica para honrar la memoria de Pepe Caballero, aunque la manera de honrarle es seguir manteniendo las actividades, que siga siendo un elemento vivo, y en esto estaremos».

Mientras tanto, Fernando Domínguez que ha disfrutado de las distancias cortas con Caballero Bonald, explicaba que «siempre he dicho que era lo que él manifestaba, su literatura era su vida y su vida la literatura. Hay muchos autores que al leerlos se hace una idea de esa persona y cuando lo conoces se lleva una desagradable sorpresa porque realmente no coinciden en nada su escritura, su pensamiento, con su persona y su forma. Pepe no engañaba, era como el autor que veíamos, y lo que recibíamos de su literatura». Lo describió como «duro a veces, su poesía y su escritura no eran fácil de entender por la hondura y él personalmente tampoco era fácil. A veces era duro, distante, que parecía que no le interesaba lo que tenía alrededor, pero era un poco la fachada que se ponía de siempre por su timidez, aunque pareciera lo contrario».

A nivel personal, explicó el que fuera gerente del Patronato durante años «era una persona divertida, cariñosa, que cuidaba de los que tenía alrededor, que se dejaba cuidar, que era muy amigo de sus amigos, que animaba y daba fuerza y no te traicionaba, codo con codo durante 16 años, conocido con su familia, con el trabajo, en la fundación, con viajes, y Pepe para mi ha sido como un padre, como un amigo, que he ido conociendo poco a poco».

Para Fernando Domínguez, «verlo sufrir, el dolor, que ha tenido ha hecho que prefiriéramos que terminara pronto. Lo vamos a echar mucho de menos y nos va a costar, ha descansado del dolor, ha muerto sedado, tranquilo, junto a su hija Julia, que ha estado todo el tiempo con él en el hospital». Tras estas tristes palabras, Fernando Fomínguez aseguró que «sigue con nosotros», por eso reclamó que se «conserve lo que ha dejado aquí. Apoyarlo y no solo con palabras, sino mantener también esto en lo que se ha trabajado mucho, y lo ha dado todo para que esto lo tenga su pueblo».

En declaraciones a Europa Press de su directora, Josefa Parra, ha explicado que «va a haber una cremación y más adelante las cenizas irán a Sanlúcar, Jerez o Doñana, su paraíso particular». Así, ha destacado que «no ha habido otro escritor más preciso y, a la vez, más preciosista, por su cuidado con el lenguaje y el amor para elegir siempre la palabra más exacta y, a su vez, más hermosa y sonora posible». «Él amaba profundamente la palabra, y ese es su legado, además de su compromiso ideológico y personal», ha resaltado antes de añadir que «era un hombre muy sincero, sensato y honesto y todo eso se refleja en su obra».