POLÉMICA A sueldo de una fundación de la Junta por trabajar para el PSOE David de la Encina, alcalde de El Puerto, propuso a su jefa de la Fundación Andalucía Emprende –ocho meses antes de las elecciones de 2015– seguir en nómina pero no ir a la oficina para centrarse en su objetivo de ganar los comicios

Cobrar un sueldo de una fundación de la Junta de Andalucía, pero trabajar «con absoluta intensidad» para el PSOE durante los siete meses que restaban para las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015. Ésta es la intención que tenía David de la Encina Ortega, actual alcalde de El Puerto de Santa María y entonces candidato de su partido en los comicios locales, y en estos términos se lo comunicó a su jefa, la directora gerente de la Fundación Andalucía Emprende, en un correo enviado a las 15.27 horas del 11 de septiembre de 2014. Hasta que tomó posesión de la Alcaldía de la localidad el 13 de junio de 2015, De la Encina estuvo en nómina de la Fundación Andalucía Emprende como coordinador de Diseño y Estrategias en la provincia de Cádiz con una retribución anual de 47.933,56 euros, según la declaración de bienes que publicó el Ayuntamiento portuense tras hacerse con la vara de mando.

A falta de siete meses para el inicio de la campaña electoral, el concejal le escribió a la directora gerente de Andalucía Emprende, Vanessa Bernad, un correo, al que han tenido acceso LA VOZ y ABC, para anticiparle que «en los próximos meses me he de volcar intensamente en las labores del PSOE y no podré estar presente en el CADE», el Centro Andaluz de Emprendimiento adscrito a esta fundación, una entidad de la denominada administración paralela de la Junta de Andalucía dedicada a «promover el desarrollo de la cultura emprendedora y la actividad económica andaluza».

En el correo remitido desde su cuenta corporativa en la fundación (dencina@andaluciaemprende.es), el también secretario general de la agrupación socialista en el municipio portuense explica con profusión de datos que, aunque la batalla política municipal le va a impedir acudir regularmente a su puesto de trabajo en la Junta, como cualquier otro empleado, no puede permitirse renunciar a su nómina en este ente público. Lo explica en un párrafo que no deja margen a la duda: «El cargo de secretario general no es remunerado y el de concejal conlleva una asignación de 800 euros mensuales que tengo íntegramente donada al partido (de donde tiramos para los gastos de funcionamiento, sin que yo perciba un solo euro). Por lo tanto, no me podría plantear dedicarme a la política renunciando a mi sueldo como trabajador de la fundación que soy desde hace 17 años». Según el último convenio colectivo publicado de Andalucía Emprende, un cargo de coordinador de diseño cobra 2.528,58 euros al mes.

Al menos en lo que respecta a las retribuciones, el actual regidor de la localidad gaditana consiguió su objetivo. El político local estuvo en nómina de esta entidad perteneciente a la «administración paralela» de la Junta de Andalucía hasta el 14 de junio de 2015, según ha podido constatar este diario. El día anterior, 13 de junio, había tomado posesión como alcalde y a partir del 20 de ese mes consta su alta en la Seguridad Social como cargo público del Ayuntamiento.

Reconoce su error

Puestos en contacto con David de la Encina para recabar su versión sobre esta llamativa propuesta, el actual regidor admite que envió dicho «desafortunado correo», «fruto de mi inexperiencia al enfrentarme por primera vez ante un proceso electoral», pero lamenta haberlo hecho «por la imagen que pueda dar de la fundación», que cuenta con una plantilla de «buenos profesionales» a los que estuvo coordinando durante diez años.

El autor del correo electrónico asegura en el escrito dirigido a la redacción que el planteamiento que hizo a sus superiores «no fue autorizado» por los mismos y «cumplí con mi trabajo» amparándose en «la memoria de actividades de la fundación» y aludiendo al «registro de picadas de control horario en el puesto de trabajo de la entidad». Sin embargo De la Encina no ha facilitado al periódico la respuesta negativa de su jefa a dicha propuesta de no acudir a trabajar. Reconoce que «fui excesivo al enviar esta petición» y que «lo que realmente venía a pedir era una flexibilidad horaria para compatibilizar el trabajo habitual con la situación extraordinaria y, para mí desconocida, de un proceso electoral». No obstante, no lo expresa en dichos términos en su email.

De hecho, en el correo, De la Encina detallaba a la directora de Andalucía Emprende que la batalla política municipal exigía dedicación plena, que no le dejaba tiempo para otro trabajo. «En una ciudad de 90.000 habitantes no me será posible liderar la candidatura para hacer llegar al PSOE donde se merece si no me ocupo a diario, con absoluta intensidad y con presencia permanente en la calle, en las barriadas y en los frentes que la ciudadanía nos demanda».

En su solicitud, el actual regidor de El Puerto de Santa María dio por hecho que su absentismo laboral puede ser suplido por sus compañeros durante los próximos meses, ya que cuenta con «un equipo muy operativo» compuesto por cinco responsables de zona y una técnica de apoyo. «El resto de la provincia trabaja con prácticamente total autonómica y alto rendimiento sin que se note mi ausencia», lo que garantiza mantener «el ritmo de trabajo», puntualizaba. Llegados a este punto, le expone abiertamente su propuesta: «Es por todo ello que quisiera anticiparte y, si te parece incluso explicarte personalmente cuál es la situación porque en los próximos siete meses me he de volcar intensivamente en las labores del PSOE y no podré estar presente en el CADE».