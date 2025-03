Trucos para cuidar y proteger tus plantas cuando te vas de vacaciones

Si el cuidado de plantas a veces se torna complicado, cuando hablamos del verano puede serlo incluso más: el calor, la deshidratación y los viajes, que hacen que nos separemos de ellas, hacen que necesitemos seguir algunas pautas para que nuestras plantas lleguen al otoño en perfectas condiciones .

Comentan desde 'Monstera' que el verano en realidad es una época ideal para las plantas, pues hay más horas de luz y más calor. «Aun así estos cambios pueden estresarlas, por lo que es necesario actualizar un poco nuestras rutinas », aseguran desde su equipo técnico.

En primer lugar, recomiendan incrementar la frecuencia de los riegos. «Las plantas absorben el agua más rápidamente y las altas temperaturas también propician su evaporación», explican. Asimismo, recomiendan rotar las plantas 90º en cada riego , para que así todas las hojas reciban una exposición uniforme y equilibrada.

Cuidar las plantas en verano

«No las coloques cerca de puertas o ventanas que se abran y se cierren constantemente, ni cerca de fuentes de calor o aire acondicionado, ya que resecan el ambiente», advierten desde 'Monstera'. Además, recuerdan que, a más calor, más agradecen las plantas tener un ambiente húmedo . «Si tienes plantas tropicales dentro de casa, puedes agruparlas según sus necesidades y aportarles más humedad ambiental: pulverizarlas muy a menudo, añadir un plato en la base de las macetas con piedras y agua, poner vasos de agua alrededor o usar un humidificador», dicen.

Aun así es importante tener en mente que no todas las plantas se benefician de la pulverización . Las que tienen hojas carnosas, aterciopeladas o que almacenan mucha agua, suelen quedar muy mojadas si se pulverizan, por lo que se puede favorecer la aparición de infecciones fúngicas.

Hay que tener cuidado con el uso del abono . Explican desde 'Monstera' que este producto no es una medicina, por lo que no se debe utilizar para resolver problemas o enfermedades. «Es inútil abonar una planta enferma, hay que tratarla primero», indican. Lo idea es nutrir la maceta de manera regular con abono, y no esperar a que esta tenga algún problema.

Las mejores plantas para el calor Si vivimos en una zona calurosa, las plantas que mejor aguantan el calor son: las tipo palmeras, cactus, suculentas, potos, crotons, algún philodendron de hoja gruesa y monsteras.

Una de las disyuntivas más comunes durante la época estival es el qué hacer con las plantas cuando nos vamos de vacaciones. Si no tenemos a nadie que pueda pasar a regarlas, debemos intentar tomar medidas para que estas sobrevivan de la mejor manera posible.

«Si nos vamos muchos días de vacaciones, será ideal agrupar las plantas en una estancia donde puedan recibir luz indirecta y preparar algún sistema de riego con depósito de agua », explican desde 'Monstera', que recomiendan probar con anterioridad el sistema para «no encontrar sorpresas a la vuelta de las vacaciones». Además, si se agrupan permitiremos que entre ellas se beneficien de su transpiración.

Cómo preparar un sistema de riego casero Si queremos dejar un s istema de riego para nuestras plantas los días que no estemos en casa, desde el equipo de Sally Hambleton proponen lo siguiente: Colocar un recipiente con agua y, mediante un cordón grueso de algodón, introducir un extremo del cordón en agua y el otro extremo en el sustrato de la planta, generando riego por capilaridad. «Hay muchos ejemplos, si se busca un poco en Internet. Pero, lo más importante es probarlo antes de irnos de vacaciones», explican desde el equipo.

Por su parte, desde el equipo de Sally Hambleton recomiendan dejar las plantas en una estancia con las ventanas subidas. «Es un error muy frecuente dejar las plantas a oscuras y esto directamente las mata, pues necesitan la luz», apuntan. Además proponen colocar un acolchado sobre el sustrato : árido de cobertura para suculentas (piedras, roca volcánica,...) y acolchado orgánico (corteza de pino) para el resto de las plantas. «Con esto se mantiene la humedad del sustrato, reduciendo de este modo la frecuencia de los riegos», dicen.

Otras recomendaciones son: poner vasos llenos de agua entre las plantas para que aumente la humedad ambiental, abonarlas un poco uno o dos días antes de marcharnos, revísalas bien para verificar que no tienen ninguna plaga , y limpiar sus hojas para mejorar la fotosíntesis y eliminar cualquier ácaro.

Qué hacer si nuestras plantas están mal a la vuelta

Aunque tomemos todas las precauciones puede que cuando lleguemos veamos nuestras plantas 'mustias' o 'decaídas'. Si esto ocurre, pueden darse dos escenarios, en los que debemos hacer dos cosas distintas:

1. Si está seco o prácticamente seco , es posible que la planta haya pasado calor y sed. Es muy recomendable poner la maceta y cepellón dentro de un cubo, por ejemplo, con agua y dejarla ahí al menos una media hora, así impregnaremos bien el sustrato. Paralelamente, pulverízala.

2. Si por el contrario el sustrato está muy mojado , quizá se haya empachado de agua. En estos casos toca ensuciarnos las manos y revisar si las raíces han sufrido y sanarlas.

