«Sin pensamientos positivos, es imposible perder peso»

Perder peso es una de las obsesiones de la sociedad actual: se escriben miles de artículos y libros sobre ello, y hay veces que, entre tanta información, uno se siente abrumado y ya no se sabe qué hacer. La doctora Cristina Petratti (Argentina, 1974) tiene como objetivo hacer que el camino para adelgazar sea más fácil y, sobretodo, saludable. Por ello, publica «Pierde peso» , un libro en el que toca todos lo que uno necesita saber si quiere adelgazar. Desde cómo organizarnos, a qué comer, qué ejercicios son mejores, o cómo los pensamientos que tenemos influyen en nuestro peso.

Hablamos en ABC Bienestar con la doctora, que nos explica por qué muchas veces tenemos una concepción errónea de las dietas , el peligro de restringir calorías sin un seguimiento detrás y los pasos que hay que dar si queremos adelgazar, y mantener nuestra pérdida de peso.

¿Cuál es el principal error que se comete a la hora de querer adelgazar?

Cuando pensamos en perder peso, solo pensamos en la dieta, pero es mucho más que eso. El método con consiste en una restricción de calorías, sino en asumir hábitos saludables. Si queremos perder grasa, lo que debemos hacer es comer bien y hacer ejercicio 30 minutos al día. Yo creo que para crear un hábito, debemos repetirlo durante 33 días: por eso la media hora de ejercicio es una buena manera de comenzar.

Por otro lado, para conseguir llevar una alimentación saludable, debemos tener pensamientos positivos. Cuando no nos sentimos capaces de conseguir algo, son esas afirmaciones positivas las que nos ayudan. Y también es esencial evitar la procrastinación: no debemos permitir que excusas como que hace frío para salir a correr rompan nuestro plan de acción.

Entonces, ¿podemos decir que tenemos una concepción errónea de las dietas?

La palabra dieta no me gusta mucho, lo que hay que instaurar es el hacer cuatro comidas saludables y beber mucha agua. Yo baso las dietas que preparo para mis pacientes en la mediterránea, la más saludable. Y esta buena alimentación debe ir acompañada de ejercicio. Si utilizamos la palabra dieta, ya nos referimos a una restricción calórica. Y muchas veces la empezamos, perdemos medio kilo, o uno, por semana, y cuando dejamos la dieta, recuperamos ese peso. Si hacemos dietas hipocalóricas, luego vamos a recuperar el peso, porque no son sostenibles en el tiempo.

¿Es bueno ir planteando semana a semana unos objetivos? ¿Nos es más fácil conseguirlo así?

Es esencial tanto la gestión de las emociones como marcarse objetivos. Yo, con mis pacientes, hago un seguimiento cada 15 días, para poder mantener vivo el objetivo. Por ejemplo, si te propones perder X peso por semana, es importante centrarte en este objetivo, y en todo lo positivo que te rodea. Ir reconociendo el progreso que hacer, ser consciente del avance, y felicitarnos e incluso recompensarnos. Aun así, siempre debemos tomarnos todo con calma; podemos poder el ejemplo de la tortuga, ir despacio, pero seguro. Y, por supuesto, es muy importante ser amable con uno mismo y, aunque una semana nos vaya peor, ver nuestros avances globales.

¿Podemos buscar ayuda de otros para conseguir bajar de peso?

¡Claro! Es importante tener el apoyo de amigos y familiares, así como de un profesional que te ayude a modificar estos hábitos. Acudir a un médico es una de las «patas» más importantes de este proceso: te va a ayudar con el peso, a estar más presente cuando comes, ya prepararte para enfrentarte a cualquier contratiempo.

¿Qué importancia tienen los pensamientos en que seamos capaces de cambiar nuestros hábitos?

Es esenciales hacernos afirmaciones positivas a nosotros mismos, escribirlas... porque tenemos «creencias» en nuestro subconsciente, y estas son las que nos hacen creer que, en este caso, no podemos estar 15 días bajo una dieta de alimentación saludable. Por ejemplo, podemos escribir en un papel «Yo soy capaz de hacer 30 minutos de ejercicios al día», y repetirlo todos los días en alto. De esta manera, el diálogo interno se va reforzando el diálogo interno, y creamos un pensamiento positivo. A partir de aquí puedo cimentar mi plan de acción, que será realizar este ejercicio, comer X cosas... ese es el poder que tienen las afirmaciones. La actitud positiva es la clave para el bienestar y llevar una vida saludable.

En el libro no solo habla de positividad, sino también de la importancia de la organización...

El hecho de poner orden y tener una disciplina es clave. Por ejemplo, cuando yo creo mi menú, de ahí sale la lista de la compra y las recetas que voy a realizar. Entonces, lo dejamos todo preparado para no tener que ir pensando durante la semana. Está todo planificado, no hay que pensar, solo hacer. Esto es importante, porque cuando empezamos, si improvisamos comidas, es probable que estas no sean muy saludables. Es esencial organizarse y ser disciplinado.

Si hablamos de ejercicio, ¿es mejor centrarnos en el entrenamiento de fuerza o cardio?

Según lo que busquemos: el entrenamiento de fuerza es bueno para fortalecernos, y para las personas que tienen sobrepeso: el cardio, es perfecto para quienes quieren fortalecer el corazón. Yo, por lo general, recomendaría hacer fuerza dos veces a la semana, y el resto de días, ejercicio aeróbico. Esto que recomiendo, siempre teniendo en cuenta nuestro nivel, y aumentando la intensidad de los entrenamientos poco a poco. Para esto, al igual que con la alimentación, es importante organizarnos: preparar la ropa que vamos a utilizar, planificar el entrenamiento.

Por ejemplo, si tengo un paciente que pesa 150 kilos, antes de ponerlo en una dieta de restricción calórica, voy a mandarle hacer ejercicios de fuerza: tiene muchos más beneficios de los que imaginamos.

Insiste mucho en el libro en realizar cinco comidas… ¿No podemos beneficiarnos del ayuno intermitente?

Cada persona es un mundo, y cada dieta debe ser personalizada. Yo, si no hay control médico, no recomiendo realizar ayunos, o por ejemplo dietas cetogénicas, porque puede que no sea indicada para alguien, y llegue a ser peligroso. También es más difícil mantenerlas en el tiempo, y es complicado compatibilizarlas con la vida familiar.

Sobre la autora... Cristina Petratti (Argentina, 1974) es doctora en medicina, está especializada en coaching nutricional y nutrición deportiva. Lleva años ayudando a las personas a transformarse física y emocionalmente. Su trabajo hoy en día se centra en la prevención mediante los buenos hábitos en alimentación y la actividad física. Es aficionada y corredora de maratones.

