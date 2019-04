Elecciones Generales 2019 Teresa Jiménez Becerril: «El PP crea empleo al ritmo que el PSOE lo destruye» La cabeza de lista del PP por Sevilla defiende en esta entrevista la bajada de impuestos para atraer inversión

Teresa Jiménez-Becerril ha estado diez años en el Parlamento Europeo, una casa a la que guarda mucho cariño. Esa experiencia le va a servir, asegura, para trabajar por Sevilla desde Madrid conectando Andalucía y Bruselas. Experta en terrorismo, violencia de género y víctimas, se declara feminista, aunque no permite que la izquierda le «robe» sus derechos. La igualdad, asegura, es patrimonio de todos.

¿Cuál es la primera medida que querría impulsar para Sevilla desde el Congreso como diputada?

Hay que crear empleo. Hay más de 200.000 sevillanos en paro y creo que es necesario atraer inversión a Andalucía para generar puestos de trabajo. Desatascar proyectos de infraestructura importantes como el aeropuerto, el puerto de Sevilla, el metro, la SE-40... También impulsar la conservación del patrimonio, que Sevilla tiene muchísimo, haciéndolo motor de crecimiento. Pero sobre todo lo que haré es trabajar por España.

¿Cómo cree que acabará el problema catalán? ¿Habrá referéndum?

Pedro Sánchez no responde cuando se le pregunta si va a indultar a los golpistas. Quien calla otorga. Si tiene que hacerlo para mantenerse en el poder, lo hará. Y sobre un posible referéndum, Miquel Iceta (líder del PSC) ha dicho que es cuestión de tiempo. Nosotros no lo creemos, pensamos que hay que hacer una gran labor de educación, de apoyo a la mayoría silenciosa que no quiere independencia. Hacer que TV3 no sea un órgano de propaganda, que se corte el grifo para las embajadas, que se corte el adoctrinamiento... Además no dudaremos en aplicar el 155 para garantizar la igualdad y la libertad entre todos los españoles. Yo no le voy a dejar a mis hijos una España rota.

En 2020 se cumplen diez años del último asesinato de ETA, ¿le da miedo que los jóvenes olviden lo que fue?

La gente tiende a olvidar y por eso es tan importante que nosotros defendamos los valores por los que ellos, las víctimas de ETA, fueron asesinadas. Tenemos una España libre, democrática y unida porque hubo gente que dio su vida por eso. Hay quien dedica su vida a la memoria y eso es capital porque sin memoria, no hay crimen.

El centro derecha está dividido en tres, ¿eso ayuda a Pedro Sánchez?

Puede ser, porque hay mucho voto suelto sin escaño y se los lleva el partido ganador. Además la izquierda está muy movilizada y parece que va a votar a Sánchez. El estar fragmentados, sí nos puede pasar factura. Por eso yo le diría a la gente que quien puede correr esta carrera con más posibilidades de ganarla es Pablo Casado.

¿Vox es extrema derecha?

Depende. Si nosotros somos derecha, son extrema derecha; si nosotros somos centro-derecha, ellos son derecha. Hay cosas de Vox con las que puedo estar de acuerdo y otras que me hacen sentir especialmente incómoda.

¿Cuáles le hacen sentirse así?

No me gusta que se relativice la violencia de género. Si hay abusos de ley, se puede cambiar en el Pacto de Estado, pero no negar esa violencia.

¿Se ve pactando con ellos?

Se puede llegar a algo parecido a lo que se ha hecho en Andalucía. Nos veo gobernando con Ciudadanos con acuerdos puntuales con Vox sobre todo en la defensa de la unidad de España o de víctimas del terrorismo.

El PP plantea una gran bajada de impuestos, ¿Cómo casa eso con el mantenimiento de los servicios públicos?

Unos impuestos altos no significan menos ingresos porque bajar impuestos atrae dinero e inversión.

¿El debate territorial ha eclipsado el paro o la inflación?

Sí, al menos antes, pero es que el problema era de tal envergadura que ha radicalizado los discursos. Pero es normal, hay que ponerse alarmista porque es un gran peligro. Pero ya hemos vuelto a hablar de Economía y empleo. El PP crea empleo al ritmo que el PSOE lo destruye.