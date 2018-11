Elecciones en Andalucía 2018 La mitad de los diputados no volverá al Parlamento tras las elecciones andaluzas Concurren 26 partidos y cinco coaliciones electorales pero sólo once formaciones se presentan por las ocho provincias

Stella Benot

Sevilla Actualizado: 01/11/2018 09:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La mitad de los diputados que se han sentado en los 109 escaños que tiene el Parlamento de Andalucía en esta X Legislatura que acaba de terminar no volverá al antiguo Hospital de las Cinco Llagas. Exactamente 53 personas que fueron elegidas por los andaluces en marzo de 2015 no se presentan a las elecciones del próximo 2 de diciembre, lo que supone una renovación de la clase política andaluza pero también una pérdida de talento en algunos casos.

A estos diputados que no están ya en las listas se sumarán los que no elijan los andaluces ya que aparecer en una lista electoral no es garantía de un escaño. Menos en este caso donde el resultado es muy incierto y se baraja una alta abstención que la campaña electoral que comienza el 16 de noviembre tratará de reducir.

En total, 26 partidos y cinco coaliciones electorales presentan listas para el 2 de diciembre pero sólo once de estas formaciones han conseguido completar sus candidaturas en todas las provincias andaluzas. Son los cuatro partidos que ahora tienen representación parlamentaria, PSOE, PP, Ciudadanos y Adelante Andalucía (coalición que une a Podemos e IU) pero también otras formaciones minoritarias como Vox, Pacma, Partido Comunista del Pueblo Andaluz, Andalucía por Sí, UPyD, y las coaliciones Equo Verdes y Recortes cero-Por un mundo más justo-Grupo Verde.

Hay una curiosidad que ya se ha convertido casi en una tradición electoral. En Jaén se presenta el grupo RISA (Republicano Independente Solidario Andaluz) que tiene como candidato a la Junta a Antonio Navas. Hasta ahora no han conseguido llegar al Parlamento pero no cejan en su empeño.

Clave interna

Lo más llamativo de la renovación de nombres para ocupar escaños en el Parlamento andaluz es que, salvo escasísimas excepciones, las ausencias se deben a purgas internas que se han producido en todos los partidos.

Dos de las ausencias más destacadas serán las de dos históricos de PSOE y PP: Luis Pizarro, quien fuese todopoderoso secretario de Organización del partido con Chaves, y Jaime Raynaud, candidato a la Alcaldía y uno de los hombres próximos a Javier Arenas (quien tampoco va en las listas electorales que sí ocupó en 2015 de manera testimonial), han cerrado una etapa.

Tampoco estará José Antonio Castro, de Izquierda Unida, quien ha sido uno de los pilares destacados del grupo parlamentario de la formación de izquierdas y ha formado parte de la Mesa del Parlamento.

El PSOE renueva a 21 de sus diputados, la mayoría de ellos en Málaga. Toda una revolución para un grupo que estaba conformado por 47 diputados y que se ha reajustado para que la mayoría de los consejeros del Gobierno de Susana Díaz se garanticen un asiento en la Cámara.

Todos menos Marina Álvarez, médico de profesión que abandonó su lucha contra el cáncer de mama por la gestión de la Salud en esta Legislatura, y la independiente Lina Gálvez, una feminista ligada a Podemos que sólo ha estado tres meses en el Gobierno de la Junta. Es, por cierto, la primera vez que Rosa Aguilar va en una lista electoral al Parlamento andaluz.

Las ausencias del PP son muy llamativas sobre todo porque dejan fuera a 14 diputados, algunos de los cuales son muy cercanos al actual líder Pablo Casado. Además, las guerras internas dejan fuera a José Antonio Miranda, un profesor de Economía de la Universidad de Jaén que era el responsable de los debates económicos en el PP y solía salir triunfante de ellos. También se quedará fuera Rosario Alarcón, cordobesa que llevaba los asuntos de turismo y a la que Juanma Moreno ascendió a portavoz adjunta.

El caso de Jaén es paradigmático de cómo está el PP ya que sólo un diputado repite candidatura. Se trata de Lina García, una activa diputada encargada de los asuntos relacionados con los servicios sociales. La clave es que ocupa el puesto 5 y el PP logró 4 escaños en 2015. En Sevilla, el PPobtuvo 4 diputados en 2015 y en estas elecciones renueva a los tres primeros de la lista, Zoido, Virginia Pérez y Toni Martín.

Podemos e IU (Adelante Andalucía) han dejado fuera hasta 14 diputados, una altísima variación porque estos grupos cuentan con 20 escaños. Así, destacadas diputadas como Esperanza Gómez o Libertad Benítez, que defendían iniciativas sobre Servicios Sociales y Educación respectivamente, se quedan fuera por los equilibrios de poder de la formación. Como Juan Moreno Yagüe que ha sido vicepresidente del Parlamento.

Ciudadanos deja fuera a tres diputadas, Irene Rivera que se marchó al Congreso, Marta Escrivá que apuesta por el Ayuntamiento de Sevilla, y Carmen Prieto, la única diputada no adscrita que ha tenido el Parlamento ya que abandonó Ciudadanos.