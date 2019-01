Juanma Moreno rescata un perro atrapado en un lazo de cazadores furtivos

Este sábado, como casi todas las mañanas siempre que se lo permite la apretada agenda de quien está llamado a ser el futuro presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno se calzó sus zapatillas de «running» y salió a correr cerca del lugar donde prepara su discurso de investidura. Pero esta jornada de «footing» ha sido diferente para este corredor de fondo de la política andaluza.

El presidente de los populares en la Comunidad se ha topado con la desagradable sorpresa de encontrar a un perro atrapado probablemente en un lazo de hierro, uno de los habituales trucos ilegales que colocan por el monte los cazadores furtivos para matar animales de manera indiscriminada.

Al encontrarse con el perrito inmovilizado al tener una de las patas encajada en el alambre de púas, Juanma Moreno no ha dudado en emplear el tiempo que hiciera falta hasta librarlo de la trampa, un rudimentario método empleado habitualmente por los furtivos para cazar zorros.

He salido a correr y me he encontrado en medio del campo a un perrito al que algún indeseable había amarrado a conciencia a una alambrada con púas. El animal estaba herido en una pata. Me supera y me parece despreciable la falta de humanidad y el daño gratuito de casos como este. pic.twitter.com/8sAKvXMfLE