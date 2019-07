Piden el cierre del Centro de Inmigrantes de Granada por una plaga de pulgas El Sindicato Unificado de la Policía entiende que esta situación pone en peligro la salud de los policías y de los inmigrantes

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha solicitado al Ministerio del Interior el cierre del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) del puerto de Motril (Granada) al estar infestado de una plaga de insectos, posiblemente pulgas.

El sindicato entiende que esta situación pone en peligro la salud de los policías y de los inmigrantes desplazados a las instalaciones.

César Calín, secretario del SUP en Granada, ha indicado que han pedido por escrito a la Dirección General de la Policía el cierre de las instalaciones actuales del CETI de Motril y que se construya uno nuevo como estaba previsto realizar el año pasado.

Recuerda que llevan «mucho tiempo» pidiendo el cierre definitivo de este centro «al no cumplir con las medidas necesarias de seguridad y de higiene establecidas legalmente».

Calín pide que el centro reúna y ofrezca unas condiciones óptimas de seguridad para los agentes que prestan sus servicios en el centro y de igual forma para las personas que se juegan la vida cruzando el Mediterráneo para mejorar sus condiciones de vida.

Considera que de momento el centro no puede ser abierto mientras «no se fumigue y desinfecte» al estar en una situación «insalubre e inhumana».

El secretario del SUP en Granada ha resaltado que antes de la llegada de la última patera, el sábado pasado, la comisaría provincial tenía conocimiento de la plaga de insectos, posiblemente pulgas, que afectaba al CETI.

El SUP ha trasladado esta petición a la Comisión de Seguridad y Salud de la Policía Nacional para que realice la oportuna valoración sobre las condiciones en las que se trabaja actualmente en el CETI de Motril.

Piden también que se depuren las posibles responsabilidades para que la situación no vuelva a repetirse y que no se abra el centro hasta que no sea fumigado y desinfectado de forma adecuada.