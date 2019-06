Día Mundial del Donante Donaciones en Córdoba: cada nueva generación, una sangre nueva La provincia registra en tres años más de 92.000 extracciones de sangre, casi 10.000 de ellas de donantes nuevos

La población envejece, y en el proceso las necesidades sanitarias son cada vez mayores. Esa realidad, patente en todas las sociedades occidentales desarrolladas, genera tensiones en los sistemas de salud que no siempre son conocidos. En las donaciones de sangre, por ejemplo, el problema es doble. En la parte alta de la pirámide poblacional, a partir de una determinada edad no siempre es aconsejable extraer sangre a un donante; y en la base no se produce un relevo generacional adecuado.

La situación no es alarmante, menos aún en Córdoba, donde las donaciones están muy cerca de las tasas que la Organización Mundial de Salud considera como óptimas (40 extracciones por cada 1.000 habitantes). Pero para concienciar a la población, tanto en Córdoba como en el resto del mundo, hoy se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre.

Veamos los datos. En toda la provincia de Córdoba, se han realizado en los últimos tres años 92.147 donaciones de sangre y otras 4.002 de plasma. Según la responsable del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba, la hematóloga Gema Fornes, «llevamos unos años estables, con autosuficiencia», pero «no podemos bajar de las 30.000 donaciones anuales», que de momento se están alcanzando.

De acuerdo con la estadística oficial, de todos esos donantes en los últimos tres años, 9.672 han acudido a una extracción por primera vez. Si se mantuviera esa ratio y las mismas condiciones, se tardaría algo más de 28 años en realizar un relevo completo. O sea, se necesita toda una generación para renovar a la anterior.

Campañas para niños

Es ahí, en el relevo generacional, donde el Centro de Transfusión ha puesto su atención, en colaboración con la Delegación de Educación de la Junta. Desde hace dos años, las campañas para extender la donación de sangre se realizan no sólo entre los jóvenes (por ejemplo entre los universitarios), sino incluso entre los menores de edad. En los colegios e institutos. Obviamente, los menores no pueden donar sangre, pero sí pueden tomar conciencia desde pequeños, de modo que cuando lleguen a la mayoría de edad «para ellos ya sea algo habitual y pueda ser un gesto cotidiano», afirma la doctora Fornes.

La curiosidad innata de los pequeños les permite «absorber» casi cualquier enseñanza nueva, por lo que estas campañas están funcionando bien. «Este año ha sido mucho más abundante y numerosa que el año anterior, con más participantes», indica la doctora. Y como efecto colateral, los niños consiguen que sus padres también se hagan donantes, declara Fornes.

En cuanto a las personas mayores, el envejecimiento de la población es un problema en toda España. Como explica la responsable del Centro de Transfusión, «la gente con 75 años ya no está para donar sangre», pero todavía «se le puede extender un poco la edad de jubilación». De jubilación como donante, se entiende. Pero eso, asegura, «no depende de nosotros, sino del médico que realiza las extracciones, y debe estar regulado por ley».

Procedimiento

El procedimiento para donar sangre es muy sencillo y apenas requiere entre 10 y 20 minutos. No hay que acudir nunca en ayunas, pero sí es imprescindible evitar la ingesta de alcohol antes de la extracción. De media, a cada donante (de entre 18 y 65 años) se le extraen 450 mililitros de sangre, que posteriormente es analizada.

Este último punto es importante porque el lema del Día Mundial del Donante 2019 es, como recuerda la doctora Fornes, «Sangre segura para todos». Aunque en el primer mundo las transfusiones son seguras -por eso se analiza la sangre tras la extracción para las principales enfermedades que se pueden transmitir por esa vía-, eso no ocurre en otros países del tercer mundo. «La intención es que allá donde se necesite una transfusión, llegue una sangre cada vez más segura. Eso es lo primero», concluye.