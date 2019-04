EFEMÉRIDES Una década de la espantada de Rosa Aguilar Hace hoy diez años que la exregidora de IU abandonó la coalición comunista y la Alcaldía para sumarse a las filas del PSOE como consejera de Obras Públicas

Su cabriola fue -y sigue siendo- una de las mejores «fintas» de la historia reciente de la política municipal y regional. Un día como hoy, hace diez años, la que fuera la «joya de la Corona» de Izquierda Unida (como la llamó el excoordinador Gaspar Llamazares), Rosa Aguilar, dio la mayor espantada que se recuerda, dejando de un día para otro su coalición para cambiarse de bando: abandonó la Alcaldía y su formación para irse con el PSOE. José Antonio Griñán le tenía reservado el puesto de consejera de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, cargo que juró pocos días después entre una marabunta de flashes y bolis alzados.

El 23 de abril de 2009 se conoció la noticia. La operación se cerró la noche anterior, después de que esa misma tarde se fueran filtrando con cuentagotas los nombres del nuevo gobierno de Griñán. La elección de la entonces regidora municipal por IU (la única capital de provincia que este partido gobernaba por entonces) para pasar a las filas socialistas fue una decisión personal de Griñán, que siempre mantuvo una buena relación con Aguilar.

La deslealtad del gesto provocó un auténtico tsunami en IU, formación por entonces ya desgastada y que veía cómo una de sus pocas caras populares le había salido rana. Hasta quien fue su mentor, Julio Anguita, criticó la huida de su pupila. Opinó que con su «sorprendente» decisión «ha perdido credibilidad».

Quienes la defendían a pies juntillas restaron dramatismo a lo que muchos otros calificaron de «traición», y justificaron su salida a que nunca le dieron un papel ni en la federal ni en la ejecutiva andaluza. Ello sumado a que se mantenía en el poder gracias a un pacto con los socialistas, y a que sus grandes proyectos se habían quedado en el tintero fue el cargo de cultivo idóneo para agarrarse de la mano de «Pepe» Griñán para no salir del tablero del juego político.

Tránsfuga denostada

Así las cosas, la voz que interpeló años atrás a González sobre los GAL desde las bancadas de IU en el Congreso, se integraba ahora de forma discreta en la formación de la rosa. Aguilar se despidió de sus votantes en una rueda de prensa en la que explicó que su decisión «personal y difícil» merecía respeto, aunque comprendía que no fuera bien entendida y aceptada por sus compañeros. Declaró que no entraría a valorar las críticas, «por muy duras que sean», porque «sabía que mi marcha a la Junta suponía mi desvinculación formal de IU, porque no se puede estar en la oposición y en el Gobierno».

A partir de ahí, se ha mantenido en las filas socialistas, demostrando una capacidad de supervivencia política innata. José Luis Rodríguez Zapatero la nombró ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en octubre de 2010. Y Susana Díaz, encumbrada en el Gobierno regional, la llamó en 2015 para que tomase las riendas de Cultura, consejería en la que estuvo al frente hasta junio de 2017, cuando se le hizo responsable de la cartera de Justicia, cargo que ha ostentado hasta que las elecciones de diciembre pasado llevaron a un gobierno de coalición PP-Ciudadanos.