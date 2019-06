LOS PEDROCHES La alcaldesa de Villanueva de Córdoba envía una segunda carta a Fomento por los fallos del AVE Dolores Sánchez se queja de los trenes que pasan de largo o los que llegan con retraso

Julia López @abccordoba CÓRDOBA Actualizado: 12/06/2019 23:21h

Hastío es la sensación que se respira entre aquellos que luchan por mantener la estación de AVE Villanueva de Córdoba-Los Pedroches con los mejores servicios. A las eternas peticiones de ampliar la circulación de trenes a lo largo del día en ambas direcciones -en la actualidad pasan seis trenes al día- y en mejores horarios sustentados en los datos de utilización y en comparativas con otras estaciones de la provincia, ahora hay que sumar las que solicitan algo tan elemental como es el correcto funcionamiento de esta infraestructura. Es decir, que los trenes que tienen origen o destino en Villanueva de Córdoba paren en la estación y los usuarios puedan bajarse o subirse en la misma, algo que en las últimas semanas no ha ocurrido hasta en dos ocasiones.

Esto ha llevado a la alcaldesa de Villanueva, Dolores Sánchez (PP), a remitir una misiva al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, solicitando su atención ante incidencias que se vienen repitiendo. En dicha misiva se recogen algunas de las incidencias que se vienen registrando. La primera hace referencia a que los trenes «pasan de largo» y que han obligado a usuarios a volver desde Puertollano, la siguiente parada, o en su defecto perder el tren al horario establecido. Una situación que ya ha ocurrido en dos ocasiones encontrándose los viajeros en algunos casos sin las explicaciones pertinentes y con el consiguiente perjuicio. La primera de estas situaciones tuvo lugar el pasado 16 de mayo con pasajeros que tuvieron que esperar durante más de una hora para que les ofrecieran alguna solución, encontrándose cuando llegaron a Villanueva sin la posibilidad de utilizar el autobús que conecta la estación con varios municipios. Un caso similar ocurrió hace unos días con las mismas consecuencias a las que hay que sumar otra serie de deficiencias.

«La calidad del servicio ofrecido siempre ha sido deficitaria, no sólo porque no se cubren las necesidades reales de la zona, sino porque habitualmente hay pocas plazas disponibles para los viajeros con salida desde Villanueva», expone la alcaldesa que sigue mencionando problemas como los que hay que hacer frente al sistema automático de venta de tickets, que es la única forma de sacar billete en dicha estación, porque «rara vez funciona con fluidez y exactitud, existiendo errores constantes en el dispositivo que hacen que se fiabilidad sea nula». Ante esta situación, la alcaldesa busca la empatía del titular de Fomento alegando que «estará de acuerdo conmigo en que la prestación de servicios públicos ha de ser totalmente eficaz, fiable y transparente, y creo que en este caso no se está cumpliendo ninguno de tales requisitos. Me parece una actitud irresponsable por parte de las empresas que lo prestan, que jamás debería ser tolerada por la administración competente».

Finalmente, Sánchez ruega que se adopten las medidas necesarias para que el servicio en la estación de Los Pedroches se preste correctamente y ajustado a las necesidades de los usuarios, sin olvidar la demanda de nuevos trenes y horarios. Este es el segundo escrito que la alcaldesa remite a Fomento en el plazo de cuatro meses, después de que el primero, fechado en febrero, no obtuviera respuesta alguna.