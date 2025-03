Adolfo Ariza: «Las hermandades en Córdoba son un lugar donde vivir la fe»

Dar catequesis es instruir en asuntos relacionados con la religión. Lo sabe bien Adolfo Ariza (Almedinilla, 1978), director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díez de Córdoba desde 2017 y delegado diocesano de Catequesis.

Es Doctor en Teología Catequética por la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid. Desde el año 2019 es párroco de Nuestra Señora de la Aurora en Córdoba y consiliario de la prohermandad de la O.

¿Cómo analiza que cada vez hay menos personas que se dicen católicas practicantes con el auge de cofradías en Córdoba, donde cada vez hay más hermandades?

La explicación es muy sencilla: las hermandades y cofradías son un lugar en el que verdaderamente uno tiene un encuentro con la fe, con Jesucristo y brindan una forma de comprender la vida cristiana. Pero, claro, otra cuestión sería ya una vida más integrada en una comunidad parroquial, una vida de mayor cercanía a los sacramentos. Pero a veces aquí para comprender bien a la Iglesia hay una especie de teoría de círculos concéntricos en los que hay un círculo concéntrico muy unido al núcleo y otros que se van expadiendo. Las hermandades y cofradías tienen esa capacidad de aglutinar tanto al que está muy cercano al centro, como al que está más alejado.

¿Entonces las ve como una herramienta muy importante para llegar a las personas?

Y, sobre todo, son una herramienta para la razón de ser de la Iglesia, que es la evangelización. En la vida de una cofradía no es sino el anuncio de la Pasión, Muerte y Resurrección. Son una expresión de vida de Iglesia, de evangelización, de proponer a la persona la vida cristiana y tener un lugar donde vivir su fe.

Las procesiones en las calles son una especie de catequesis plástica de la Pasión. ¿Piensa que sirven para impactar?

El significado más profundo de una procesión por ejemplo puede ser el ver cómo un padre o una madre le enseñan a su hijo de tres o cuatro años al paso de la procesión lo que están viendo los ojos de ese niño . Y cómo desde ahí ya está el anuncio del amor de Dios, que se manifiesta en la cruz de Cristo. Es el ejemplo más claro de que tienen un significado de catequesis, de verdadero primer anuncio . De eso se trata.

«El nivel formativo es algo en lo que tenemos que seguir creciendo en las hermandades»

Usted que se dedica durante todo el año a predicar para hermandades ¿piensa que es como sembrar en tierra fértil o en tierra baldía?

Para mí es terreno fértil porque hay una gran demanda de formación en este mundo. Y una formación no solamente en el plano intelectual o en el artístico, sino en un plano experiencial, vital. Y que esa devoción, esa piedad que sienten en torno a unas imágenes se pueda traducir en la comprensión más profunda de la vida y del día a día de la persona me parece muy verdadero. El nivel formativo es algo en lo que tenemos que seguir creciendo en las hermandades. No es el único fin, pero para el propio crecimiento de la identidad de las hermandades es vital. Estamos viendo cómo están surgiendo ciclos formativos concentrados en unas semanas y es muy necesario y verdadero.

¿Cuál suele ser su frase más recurrente en estos casos?

Insisto en el ejemplo que brinda uno de los grandes teólogos del siglo XX: en que la fe muchas veces suele entrar por la contemplación , la devoción, la piedad hacia una imagen. Que la contemplación me abre a mí y me siento interpelado, impresionado. Al final, el Señor me llama a una vida de oración desde la que yo entiendo mi propia vida, lo que es una vida de comunidad en la cofradía. En el fondo es como aprender a descubrir que el Señor tiene para nosotros un verdadero mensaje en su Palabra, que a través de las imágenes es muy gráfico.

«La devoción a la Virgen de la O y al Señor de la Victoria dan unión al barrio de Fátima»

¿Cómo es su día a día junto a la prohermandad de la O como consiliario?

Un trato cercano porque ellos están muy involucrados en la parroquia, tanto en la formación como en la colaboración que pueden hacer en Cáritas y otras muchas iniciativas. En el día a día son una figura muy importante en la parroquia de la Aurora. En plena pandemia fue un punto de inflexión en el barrio de Fátima porque en esa distribución que el Banco de Alimentos quiso hacer en Fátima la prohermandad fue un gran baluarte . Toda la ayuda grande que llegó y la que ellos buscaron llegó a muchísimas personas del barrio. La fe y la devoción a la Virgen de la O y a Nuestro Padre Jesús de la Victoria nos une, es un elemento común que ayuda a crear identidad de barrio y de comunidad.

¿Qué aceptación tuvo el curso de formación para cofrades en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díez?

Lo titulamos 'Teología para hermandades y cofradías' y hemos tenido una respuesta de más de veinte personas. Es una forma de llegar a las hermandades a través de las juntas de gobierno. Participaron muchos miembros de la Agrupación de Cofradías, es una forma de llegar a todos los hermanos, siendo cauce . La fe necesita ser alimentada y revitalizada. Es ponernos bajo la lluvia fina de la palabra de Dios y del encuentro con Cristo en los sacramentos. Se desarrolló en el primer cuatrimestre del curso e intentaremos hacer otra edición en colaboración con la Agrupación de Hermandades . Los profesores han sido seglares, miembros de alguna cofradía, algún hermano mayor, algún sacerdote para mostrar un abanico muy amplio de temas. Y ofrece una versión on line.

¿Cómo ve los jóvenes cofrades, están bien formados, tienen mucha fuerza?

Hay un esfuerzo por dar vida a los grupos jóvenes. En algunos casos es todo muy incipiente, como una semillita, pero están creciendo y floreciendo. El futuro es ser capaces de transmitir un legado de fe. Lo veo como una primavera , no como un otoño porque cuando la Delegación de Jóvenes de la Diócesis organiza algo con los grupos jóvenes suele tener muy buena respuesta.