COFRADÍAS Joaquín Cortés: «El Nazareno no irá a doble paso; llevará el sello y estilo de la hermandad» El nuevo capataz del Nazareno de Santa María explica que formará una cuadrilla «desde cero»

A. Mendoza Cádiz Actualizado: 19/06/2019 13:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Joaquín Cortés, nuevo capataz del Nazareno de Santa María

Juventud, ilusión y trabajo arropan al nuevo capataz del Nazareno de Santa María de Cádiz. Joaquín Cortés ha sido el elegido para llevar el martillo del Regidor Perpetuo el próximo Jueves Santo de 2020. El gaditano conocía el nombramiento este mismo lunes cuando la junta de gobierno de la hermandad tomaba la decisión. Desde entonces se siente enormemente afortunado y a su vez asume esta responsabilidad que le llega casi de forma inesperada. «Ya me he hecho más a la idea pero la verdad que ha sido un día de estar como una nube», reconoce.

Fue a principios del mes de junio cuando el hermano mayor, José Manuel Verdulla, se puso en contacto con Cortés. «Me dijo que quería hablar conmigo. Me citaron y hablamos. Me comentaron lo que querían y la verdad es que las posturas eran cercanas». La hermandad ha tenido varias propuestas sobre la mesa pero finalmente se ha decidido por el joven capataz del Despojado que atesora la experiencia de haber estado al frente de dos palios como el de Nuestra Señora de la Soledad y María Santísima del Mayor Dolor además de María Auxiliadora.

Cortés admite que esta designación era algo que no esperaba en absoluto. «Nunca me había planteado ser capataz del Nazareno, sobre todo porque siempre ha estado llevado por gente de la hermandad, del barrio... y no pensé que fueran a llamar a alguien externo a la cofradía».

Ahora tiene por delante uno de los retos más importantes en su trayectoria como capataz en la Semana Santa de Cádiz y para ello está muy comprometido y volcado en el inicio de un nuevo proyecto. «Vamos a empezar de cero. De forma que sea una cuadrilla no de hermanos concretamente sino de hermandad de forma se vayan acercando y sintiendo parte de la hermandad», afirma. De momento lo primero es que se fijen algunas cuestiones tal y tras eso se formará el grupo tal y como explica Cortés. «Nosotros aún nos tenemos que sentar y poner todo en marcha. Habrá gente que viene con nosotros en las cofradías, además de gente que haya cargado otros años en el Nazareno y otros que nunca hayan cargado y lo hagan ahora».

Junto a Cortés estará el equipo que trabaja con él habitualmente. Alfonso Delfín, Manuel Cortés, Diego Repiso, Juan Manuel Góngora y Antonio Rodríguez formarán el grupo que dirija al Señor de Cádiz por las calles de la ciudad. Y en cuanto al siempre delicado asunto del estilo Cortés expone que «será el que siempre ha llevado el Nazareno. De frente, con elegancia como siempre ha ido, y como se merece».

Además, y ante algunos comentarios que se han producido tras su designación, el capataz aclara expresamente que el Greñúo no irá a doble paso. «Yo nunca he criticado lo anterior. Nosotros le daremos el puntito nuestro pero no hay nada de eso como algunas personas dicen que vamos a llevar el doble paso. Nosotros nos amoldamos al sello y al estilo de la hermandad como hemos hecho siempre. Porque creemos que la personalidad la tiene la hermandad. A partir de ahí, algunas con sus formas saben que nos podrán llamar y otras que no».

La inevitable tensión que supone el cargo no le ha generado dudas a la hora de aceptar la responsabilidad sino todo lo contrario. «Presión se tiene siempre que sacas una cofradía. El Nazareno es una presión extra por la imagen y por la devoción. Pero esa presión no me ha hecho pensármelo. Desde que me llamaron y ví la cercanía que había no lo hemos dudado en ningun momento», explica.

Cortés cuenta las horas para empezar a trabajar y mientras se muestra contento y muy agradecido por tener la oportunidad de poder vivir instantes tan emotivos como los que se dan el Jueves Santo cuando el Nazareno sale de su casa. «Tengo muchas ganas de vivir la salida por el barrio y el fervor que le tiene su barrio al Señor así como la entrada en Carrera Oficial porque este año lo viví en San Juan de Dios y me emocioné mucho. También lo que deseo es que cuando se recoja todo haya ido bien y sus hermanos queden contentos».