Lenovo entra en la guerra de la realidad combinada

La realidad virtual puso en 2016 la primera piedra de un edificio mucho mayor en el que las paredes y las ventanas deben ser el contenido con el que llenar esta tecnología que, tras unos meses en el mercado con sus primeros dispositivos, aún no ha vislumbrado un horizonte de esperanza. ¿Se ha enfriado? Para los fabricantes, no. Representa una oportunidad, pero hay que buscar otras formas de ofrecer contenidos. Y Lenovo, en ese sentido, no ha dudado en acercarse a estos universos paralelos con la presentación de su primer visor de realidad aumentada, New Glass C200.

Presentada en el marco de la feria de electrónica Consumer Electronic Show (CES 2017) que arranca esta semana en Las Vegas (EE.UU.), el gigante chino de los ordenadores ha mostrado su primer dispositivo que combina realidad aumentada con Inteligencia Artificial. Soporta el ecosistema Windows Holographic, una plataforma desarrollada por Microsoft pensada para uso empresarial. Estará disponible a partir de junio a un precio todavía desconocido y competirá, de esta forma, con las Moverio de Epson.

El invento opera a través de un teléfono móvil inteligente al que va emparejado. Se trata de un cristal monocular que consta de dos partes principales, «Glass Unit» y «Pocket Unit». El usuario, con el dispositivo colocado en su cara, puede ver el entorno real junto con superposiciones de objetos virtuales de forma que el equipo reúne la información procedente del campo de visión y añadir, por ejemplo, instrucciones paso a paso para realizar una reparación o solucionar problemas técnicos.

Estas gafas inteligentes utilizan un software de reconocimiento que aplica Inteligencia Artificial para intentar identificar las imágenes y etiquetarlas en tiempo real, según destaca la firma china en un comunicado. El sistema recopila y analiza los datos procedentes de una cámara integrada y los sensores para ofrecer datos e información al usuario mediante comandos de voz y gestos. El equipo estará acompañado de su propia plataforma, Lenovo NBD Titan, que permite a los usuarios crear y editar rápidamente contenido en realidad aumentada.

Un altavoz con alma de Amazon

Además de este dispositivo, la firma china anunció la creación de un altavoz inteligente que estará alimentado por el sistema Alexa, de Amazon, y que se llamará Lenovo Smart Assistant. Este desarrollo demuestra el interés de las firmas del sector de la tecnología en los hogares inteligentes y asistentes virtuales. Con ello, se estrecha el círculo de las marcas, entre las que se encuentra también Apple con Siri, o Google, con Assistant.

El aparato reconoce los comandos de voz de los usuarios, que podrán realizar múltiples tareas como búsquedas en internet, ejecutar acciones diversas (reproducir música, crear listas y recordatorios) y controlar algunos objetos domésticos, tanto de la propia compañía como de terceras marcas. Llegará en mayo por 110 euros.

Portátil para «gamers»

Lenovo ha aprovechado el escaparate americano para llevar sus nuevos productos de la líneas de ordenadores portátiles, de la que, por cierto, es líder de ventas a nivel mundial. Uno de los más sorprendentes ha sido el debut de la gama Legion, Y720 e Y520, son ordenadores para videojugadores con tarjetas gráficas Nvidia GTX 1060 (en el caso de la versión más avanzada), equipo de audio Dolby Atmos y procesadores Intel Core i7 de séptima generación.

Cuenta con una pantalla de 15.6 pulgadas con resolución 4K de 3.840 x 2.160 píxeles y un teclado con retroiluminación multicolor. Además, el gigante de la tecnología promete un buen rendimiento en la realidad virtual. En cuanto a su precio oscilará en torno a los 850 euros y 1.200 euros en ambos casos. Se estima que será abril el mes escogido para su llegada al mercado.