CES 2017: la feria tecnológica del todo conectado

CES 2017 se inugura el 5 de enero. Durante tres días, las principales compañías se darán cita en Las Vegas obligadas a no perderse una de las mayores ferias tecnológicas del mundo, junto al MWC de Barcelona e IFA de Berlín. Allí mostrarán sus últimos avances, los proyectos en los que están trabajando y los que lanzarán a lo largo del año.

Drones, dispositivos «wearables», coches más inteligentes y realidad virtual fueron protagonistas en la edición anterior. Sin duda, lo seguirán siendo en esta nueva edición que parece presentarse algo «descafeinada» y sin grandes sorpresas. Por tanto, ¿qué se puede esperar de CES 2017?

La primera tendencia es el concepto del «todo conectado». No es nada nuevo. Hace ya tiempo que venimos hablando del Internet de las Cosas (IoT) y de cómo está cambiando poco a poco nuestras vidas.

Hace muy poco que Mark Zuckerberg, por ejemplo, ha presentado a Jarvis, su asistente virtual fruto de la inteligencia artificial. Este dispositivo es capaz de jugar con la familia, tocar música, encender luces y reconocer a los visitantes para decidir si abre o no la puerta de casa.

Habrá que ver qué cosas nuevas ofrecen las compañías en CES 2017 para seguir construyendo ese camino hacia el todo conectado que aún nos llevará tiempo.

Bosh ya ha anunciado que presentará sus innovadoras soluciones en los campos de Smart home, Smart city, Movilidad conectada, Industria 4.0 y tecnología de sensores. La primera tiene como objetivo hacer la vida en casa más fácil y segura y, para demostrarlo, presentará tres nuevas soluciones en cuanto a seguridad entre las que se encuentran la cámara interior de 360° o la cámara exterior «Eyes», que permiten a los usuarios monitorizar lo que ocurre en casa en todo momento, independientemente de en qué parte del mundo se encuentren.

En este sentido, LG desempeñará un papel muy importante con el desarrollo del Deep Learning, la nueva tecnología que supone un avance sin precedentes en el campo del Smart Home que mejora el rendimiento y la comodidad en el hogar. Así, presentará electrodomésticos que conocen el estilo de vida de los usuarios para adaptarse a ellos. Por ejemplo, los frigoríficos LG Smart conocen los patrones alimenticios y de uso de los consumidores, adaptándose a sus prioridades y gustos. Por ejemplo, rellenan el compartimento de hielo en el momento del día en el que más se usa y, en verano, activan la función de esterilización de cuatro fases para evitar que la comida se estropee por las altas temperaturas o la humedad.

Coche conectado: nuevos avances

El concepto de Smart city tiene como objetivo mejorar la calidad de vida, la eficiencia energética y la seguridad. Así, Bosch mostrará centrales eléctricas virtuales, sistemas de energía eficiente para la calefacción, agua caliente y refrigeración, así como tecnologías de almacenamiento de la energía. Los sistemas de seguridad incluyen tecnologías de protección contra incendios, sistemas de control de acceso y soluciones de videovigilancia.

El coche conectado es otro de los avances clave en CES 2017. Honda presentará NeuV, un vehículo autónomo equipado con inteligencia artificial. Cabe recordar que la popular compañía automovilística negocia con Waymo el desarrollo de coches autónomos.

Por su parte, Bosh tiene un objetivo: convertir el coche en un asistente personal por lo que presentará una amplia gama de innovaciones, tales como el reconocimiento de rostros y personalización inteligente, la retroalimentación háptica con neoSense, los retrovisores exteriores digitales (el sistema “mirror cam” es una solución basada en cámaras que sustituyen a los dos retrovisores exteriores), así como la comunicación entre el coche y el conductor (que, por ejemplo, permite al conductor saber si la conducción autónoma es posible en una ruta específica), entre el coche y el hogar o entre el coche y la bicicleta.

Por último, la industria 4.0 de Bosh, que supone conectar personas, máquinas y objetos en tiempo real, supone la puesta en marcha de un sistema conectado que combina la tecnología de sensores, el software y la gestión industrial habilitada para el IoT y, por lo tanto, permite supervisar el estado de la máquina.

Realidad virtual, drones y robots

Intel mostrará en el CES 2017 nuevas tecnologías creadas para potenciar todos los segmentos del mundo inteligente y conectado. La compañía se ha porpuesto redefinir límites de la tecnología, ofreciendo innovaciones informáticas en los campos de la inteligencia artificial, la tecnología 5G, la realidad virtual y los vehículos de conducción autónoma.

Y ya que la hemos nombrado, la realidad virtual será otra de las grandes protagonistas en la feria, así como los drones y los robots, capaces de conectarse a la nube.

Hay que destacar a YI Technology. Esta compañía presentará a YI Erida, un dron de fibra de carbono que combina la fuerza, la velocidad y la cámara de acción 4K un un diseño único de tres rotores. Es capaz de alcanzar hasta 75 millas por hora (120km/h), lo que le convierte en el dron más rápido del mundo.

YI Erida - YI Technology

Por supuetso, la tecnología 4K también será clave en CES 2017. Todos los televisores están dotados con esta tecnología que pretende revolucionar una nueva forma de consumo de televisión en la que los «gamers» acapararán un papel clave.

Novedades en imagen

LG lanzará sus nuevos monitores UHD 4K con HDR de 32 pulgadas, con una resolución de 3840 x 2160 píxeles, compatible con el estándar HDR10, niveles de brillo mejorados y una gama de colores más amplia. Y es que los contenidos HDR siguen ganando terreno en diferentes ámbitos como el cine y el mundo de los videojuegos. Por ello, los fabricantes están volcando todos sus esfuerzos en aprovechar el máximo potencial de esta innovadora tecnología, en busca de la calidad de imagen perfecta.

Samsung presentará nuevos servicios Smart TV: Música y TV Plus, que ofrecen contenido personalizado a los usuarios basado en sus preferencias televisivas a través de la plataforma Samsung Smart Hub.

El servicio Música permitirá a los usuarios de Smart TV buscar e identificar canciones con facilidad en la emisión de TV en directo, o directamente en la programación televisiva. TV Plus, por su parte, ofrece canales de televisión temáticos basados en IP y centrados en servicios de contenidos premium a los que se podrá acceder a través de una nueva solución de Guía de Programas Electrónica Inteligente (EPG).

La compañía surcoreana mostrará también el nuevo monitor curvo Quantum dot CH711, diseñado especialmente para los «gamers». Disponible en versiones de 27” y 31,5”, y con el lanzamiento previsto para principios de 2017, CH711 proporciona una calidad de imagen viva y visualmente impresionante, independientemente del contenido del que se esté disfrutando. Con una curvatura de 1.800R y un ángulo de visión gran angular de 178 grados, CH711 hace que el contenido sea claramente visible desde cualquier parte en la que se esté situado en la estancia.

Quantum dot CH711 - SAMSUNG

Los que sí brillarán -casi- por su ausencia serán los «smartphones». Alguno habrá (sí se sabe que LG presentará cuatro nuevos terminales de la serie K y el nuevo Stylus 3), pero las compañías no van a presentar grandes novedades de teléfonos inteligentes. Samsung no presentará en nuevo Galaxy S8 (lo hará en un evento aparte en abril en Nueva York o en el MWCB) mientras que Apple, que no acude a esta feria, presentará su nuevo iPhone 8 en septiembre.

Y veremos con qué «wearables» nos sorprenden las compañías tras un año muy malo para los «smartwatches». En 2015, fueron la esperanza de todas las compañías. Sin embargo, el mercado de los relojes intligentes ha caido en picado este año. Samsung acaba de lanzar el Gear S3, igual que Apple con el Watch 2. Lo que no sabemos son los «ases» que tiene Fitit guardados en la manga tras la compra de Pebble.