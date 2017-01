Luces antiniebla: las grandes desconocidas

A cualquier hora del día y en cualquier punto de la geografía. La niebla es un fenomeno meteorológico que puede presentarse de forma repentina en la carretera. Está formada por nubes muy bajas que dificultan la visión según la concentración de las gotas que la forman.

En la autoescuela nos enseñan que cuando se presenta tenemos que encender la luz de cruce, pero en la actualidad todos los coches modernos equipan además una luz antiniebla trasera, y luces antinieblas opcionales delanteras. Para que no nos veamos sorprendidos en marcha, es conveniente saber para qué sirven cada una de ellas, la forma correcta de emplearlas (ya que de otro modo podemos provocar deslumbramientos a otros coches que circulan por la misma vía), y sobre todo, dónde están ubicados los mandos en nuestro vehículo.

Respecto a este último punto, va a depender mucho de la marca y modelo. Pueden estar en los mandos de accionamiento de las luces largas/cortas, pero también en un botón aparte situado tanto en la consola central como en los laterales. Por eso es conveniente leer el manual de instrucciones del coche y memorizar la manera de ponerlas y quitarlas, para no tener dudas ni desviar la vista de la carretera si nos vemos sorprendidos en marcha por un banco de nuebla y desconocemos su ubicación.

Los faros delanteros antiniebla no son obligatorios, al contrario que la luz trasera. Este antiniebla posterior es obligatorio, y suele montarse doble, es decir, con una luz a cada lado del coche.

Las luces antiniebla se deben de usar únicamente para ver y ser vistos en condiciones de baja visibilidad. Utilizarlas en otro tipo de circunstancias puede conllevar una multa de 200€.

La luz antiniebla delantera es una luz muy brillante, con ella no se busca tener mucho alcance sino iluminar lo que hay inmediatamente delante del coche. Por esta razón no sirve para iluminar la carretera en los casos en los que no hay niebla. La luz trasera antiniebla es una luz también muy intensa, tanto como la luz de freno, y cuando no hay niebla o mala visibilidad puede confundirse por una luz de freno e incluso molestar a otros conductores.

Según el Reglamento de Tráfico, las luces antiniebla solo se podrán utilizar en caso de niebla, lluvia muy intensa, tormenta, fuerte nevada o nube de polvo. Sobre el sistema de luz delantero dice que, cuando haya condiciones de baja visibilidad por niebla, lluvia intensa o nube de polvo, aunque sea de día, hay que llevar las luces encendidas, sean las antinieblas, las de cruce o las de largo alcance, y matiza que la luz antiniebla sólo podrá usarse en esos casos.

Sobre la luz antiniebla trasera dice que sólo puede usarse cuando las condiciones meteorológicas o ambientales sean «especialmente desfavorables». Esto quiere decir niebla espesa, lluvia muy intensa, fuerte nevada o nubes densas de polvo o humo.

Para evitar una multa, pero sobre todo para evitar provocar molestias a los conductores con los que compartimos la carretera, tenemos que evitar usar los faros antiniebla en condiciones de lluvia suave, ya que el fuerte brillo que producen se ve amplificado por las gotas que se depositan en el parabrisas de los demás conductores ocasionando molestias en su visibilidad.

Niebla repentina: ¿cómo actuar?

Si nos encontramos con un banco de niebla repentino durante un viaje o trayecto, lo primero que deberemos ahcer es aumentar la distancia de seguridad respecto a los coches que nos preceden. Disminuye de manera progresiva la velocidad, en lo posible nunca de forma brusca, para evitar choques por alcance de quien te siga. La DGT establece la Regla 3V para casos así: Visibilidad=Velocidad=Vehículo delantero. Por ejemplo, con visibilidad de 10 metros, circula a 10 km/h y sepárate 10 metros del vehículo precedente.

Deberemos encender las luces de cruce o la antiniebla, siguiendo las consideraciones que hemos explicado en este mismo artículo. Circula por la derecha. Es algo que hay que hacer en cualquer circunstancia, pero de forma muy especial cuando la visibilidad es mala. Si la niebla es muy densa podemos tomar como referencia la línea blanca contínua pintada a la derecha de la calzada. Usa los limpiaparabrisas de forma intermitente y si el vaho está por dentro, dirige el aire del ventilador hacia los cristales.

Además, cuando conducimos con meteorología adversa hay que tener todos los sentidos al máximo. El oído puede ayudar a advertir la cercanía de un vehículo. Por ejemplo, en un cruce sin visibilidad, bajar la ventanilla puede ayudar a escuchar si viene un coche que no ves. No es mala idea bajar el volúmen de la música o de la radio.

Y en el peor de los casos, si la niebla es muy densa y apenas deja visibilidad, la mejor opción es parar. Busca un lugar seguro donde esperar ocn el coche hasta que la niebla se disipe.