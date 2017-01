Estos son los diez coches mÃ¡s vendidos de la historia

Dentro de esta lista hay modelos que siguen vendiéndose como el Volkswagen Golf, otros que en algunos mercados han cambiado de nombre como el Toyota Corolla que en Europa se llama ahora Auris y otros que han desaparecido para siempre dejando un recuerdo imborrable en la mayoría de sus propietarios.

Estos son los súper ventas de la historia del automóvil

Toyota Corolla, 41 millones de unidades desde 1996. Aunque como hemos comentado en Europa se cambió su nombre a Auris, en el resto del mundo se sigue llamando Corolla y tras diez generaciones sigue siendo un súper ventas de la marca.

El Toyota Corolla lleva 41 millones de unidades vendidas

Ford F Series, 35 millones de unidades desde 1948. El F-150 es uno de esos ejemplos curiosos porque año tras año ha sido el vehículo más vendido de los Estados Unidos y no es un turismo al uso. Para aquellos que no lo recuerden es el típico pick-up que aparece en todas las películas americanas con cabina y caja de carga.

Volkswagen Golf, 31 millones de unidades desde 1974. La marca alemana puede presumir de coche del pueblo tanto con el Beetle como con el Golf. En este caso, el Golf que acaba de actualizar su séptima generación con todo un arsenal de sistemas de seguridad y conectividad siguen en plena forma con unas ventas líderes en Europa.

Volkswagen Golf Cabrio, un mito de juventud

Volkswagen Beetle, 21,5 millones de unidades desde 1938. El coche del pueblo por excelencia se ha fabricado con sus formas originales en México hasta hace muy poco y su evolución coincidió con la reaparición del Mini creando un nuevo ícono.

Honda Civic, 21 millones de unidades desde 1972. El Honda Civic es otro de esos japoneses, como el Corolla, que han arrasado en un mercado como el norteamericano lleno de coches grandes. Pero su aparición justo con la crisis del petróleo y sus bajos consumos animaron sus ventas hasta nuestros días. Está a punto de aparecer su décima generación con un aumento de medidas espectacular.

Ford Escort, 20 millones de unidades desde 1968. El segundo Ford más vendido sí es un utilitario que se ha vendido en todo el mundo. Es otro caso de cambio de nombre y ahora, aunque se sigue vendiendo en China como Escort se llama Focus.

Honda Accord, 17 millones de unidades desde 1976. Acaba de cumplir cuarenta años y sigue en forma aunque en nuestro país no sea todo lo conocido que debería. Como el resto de japoneses es un coche duro y fiable como pocos. Ahora con nueve generaciones a sus espaldas sigue vendiéndose muy bien.

Las F Series de Ford son los coches más vendidos en la actualidad

Volkswagen Passat, 16 millones de unidades desde 1973. La berlina alemana sigue en plena forma y la última generación cada vez se acerca más al concepto premium. Ahora se vende su octava generación y salvo detalles podría luchar sin problemas contra los más afamados Mercedes, BMW o Audi de su segmento.

Ford T, 15 millones de unidades desde 1908 hasta 2027. El Ford T revoluciono la historia del automóvil al ser el primer coche fabricado en serie por su creador Henry Ford. Además, sus 15 millones de coches los consiguió en una época en las que comprar un coche no resultaba tan fácil como ahora.

Chevrolet Impala, 14 millones de unidades desde 1958. Con 11 generaciones el Chevrolet Impala es otro de esos iconos norteamericanos que poco a poco se van haciendo un hueco y aparecen por todas partes. Aunque su aspecto ya no tiene nada que ver se sigue vendiendo muy bien y el año pasado se alzó con el premio "Best Large Car for the Money" en USA.