Cinco claves para improvisar un road trip de fin de semana

Algunos fines se prestan a planes alternativos, incluso a improvisar escapadas en coche, más allá de la idea de que todo viaje ha ser planeado.

En este sentido, desde el blog de Citroën señalan que los viajes improvisados suelen ser los mejores por inesperados, sin tiempo a elaborar expectativas o planes. Con todo, recomiendan:

1. Tener algunas cosas claras: tiempo a estar fuera, dirección general a tomar e incluso la región a visitar. Podemos quedarnos cerca de casa o aprovechar para conocer zonas algo más lejanas, siempre que no acabemos perdiendo el tiempo en lugares que no queremos pisar

2. Mejor por carreteras secundarias: cerca de casa, no pisar una autopista, salvo para ir algo más lejos. Las carreteras secundarias permiten ver más cosas alrededor y cruzar pueblos, descubrir lugares en los que quizá parar...

3. Para y desvíate: la idea es ir sin plan, pues un road trip, más que ningún otro viaje, es para disfrutar en sí, no para alcanzar destino. Si de pronto encuentramos un pueblo que parece bonito, pararemos; si atravesamos un bosque y vemos un camino atractivo, aparcaremos para caminar por él; si advertimos una desviación que anuncia un mirador o cualquier otro punto de interés, la tomaremos

4. Busca dónde dormir: no reserves para no limitar tu libertad el resto del día. Desde las 6 de la tarde, atento a pueblos donde pasar la noche. Si no aparece nada a primera vista, pregunta a la gente: más pronto que tarde aparecerá, al menos, una pensión

5. Olvida el móvil: esto va de arriesgarse y de dejarse sorprender. Nada de apps, Booking o TripAdvisor. Es mejor improvisar y descubrir lugares maravillosos... e incluso rincones no tan maravillosos pero quizá anecdóticos, incluso preguntando a los lugareños