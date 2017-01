Los actores se desmelenan cantando Â«I wil surviveÂ» ante la inminente llegada al poder de Trump

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca continúa despertando todo tipo de reacciones. En esta ocasión los protagonistas son 21 actores muy conocidos, como Emma Stone, Matthew McConaughey o Natalie Portman que, coordinados por la revista «W Magazine» interpretan el popular tema de Gloria Gaynor «I will survive», como un mensaje al presidente electo de los Estados Unidos.

Los hay que tienen garra, y otros que prefieren recitar. Que imprimen sensibilidad a cada frase, o que hacen el payaso. Un éxito como el «I will survive» de Gloria Gaynor, por el hecho de haber copado las listas musicales durante tantos años, permite que cada uno le dé su toque personal a la canción. Y, los actores, estando como están con el magnate republicano, no iban a quedarse de brazos cruzados.

La letra de la canción de Gloria Gaynor —de 1979— dice cosas como «al principio tenía miedo, estaba petrificada. Pensaba que no podría vivir sin ti a mi lado. Pero luego pasé muchas noches pensando en todo lo malo que me hiciste, y me hice más fuerte, y aprendí a vivir sola. Pero al final, sobreviviré».

La conocida revista ha expresado en un comunicado: «Mientras que la canción ha sido interpretada durante mucho tiempo a través de una consciente lente social, es el tipo de himno que necesitamos más que nunca con la toma de posesión sobre nosotros. Con la inminente llegada de Donald Trump a la presidencia, I will survive», han dicho.