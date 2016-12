La oferta residencial de obra nueva en Madrid es «ridícula» para la población que tiene. Una cuestión que, ligada a la escasez de suelo finalista y un precio de repercusión al alza, plantean un escenario próximo de subida del precio de la vivienda. Esa es la conclusión más evidente del último informe que la consultora Knight Frank ha elaborado para analizar la proyección residencial en 2017 a nivel nacional. Un indicador inmobiliario que lideran Madrid, Málaga, Barcelona , País Vasco y Baleares.

La consultora espera que la producción de obra nueva siga aumentando en los próximos tres años hasta cubrir una demanda de unas 150.000 viviendas nuevas al año, una actividad que se centrará básicamente en la capital. Las compraventas de viviendas registran una tendencia de crecimiento desde hace 4 años y en este último año han aumentado un 28 %, siendo el 90 % de las operaciones transacciones de segunda mano. Ante esta situación, y con una oferta nueva que se absorve conforme sale al mercado, existe el riesgo de que el sector sea incapaz de satisfacer la demanda que existe actualmente en la capital. En un plazo de tres años la firma prevé que el 70 % de las transacciones de vivienda sean de segunda mano y un 30 % de obra nueva.

La nueva producción de vivienda se centrará en las provincias mencionadas pero la consultora destaca el crecimiento de transacciones y de precio que experimenta el suelo urbano, un producto muy escaso en el ejemplo de Madrid. «Confiamos en que la producción de vivienda nueva ayude en los próximos tres años a estabilizar el mercado y evite que los precios de la vivienda de segunda mano se disparen», ha explicado esta mañana el socio director de Residencial y Suelo de Knight Frank, Ernesto Tarazona, durante la presentación. «Los precios en Madrid están creciendo relativamente rápido», añade.

Tirón de la segunda mano

Solo en Madrid, la compraventa de vivienda de segunda mano a aumentado un 40 % en el último año, frente a otras comunidades como Baleares (18 %), Barcelona (5 %) o País Vasco (20 %). En cuanto a los precios, desde que este indicador experimentó un cambio de tendencia en 2014, ha registrado una revalorización media del 3 % a nivel nacional. La vivienda nueva en Madrid alcanza un valor medio de 2.483 euros por metro cuadrado (2.170 en el caso de las viviendas de segunda mano). En este sentido, la región madrileña solo está por detrás de las provincias que históricamente registran los precios más elevados de la vivienda: Guipúzcoa y Vizcaya.

Por lo que respecta al ritmo de absorción de las existencias, la firma calcula que se sitúa en una media de 20.000 viviendas nuevas al año de forma que de todo el parque de viviendas en España, un 2 % del excedente es vivienda nueva disponible (más de 25 millones de unidades). En el caso de Madrid sólo hay disponibles 7 viviendas nuevas por cada 1.000 habitantes. «Estas cifras ridículas suponen que hay muchas familias que no pueden acceder a la vivienda no por falta de recursos si no de oferta inmobiliaria», explica Tarazona.