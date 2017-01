Rajoy anuncia una próxima reunión con Puigdemont

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este jueves una próxima reunión con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para tratar asuntos que afectan a los ciudadanos, pero ha insistido en que no autorizará en ningún caso un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Rajoy ha dejado claro queel dialogo es «fluido» y «no habrá problema» en que se celebre la reunión en próximas fechas.

Rajoy ha asegurado que la «operación diálogo» abierta por el Gobierno en Cataluña no ha fracasado, tras la reunión que han mantenido Soraya Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras en Barcelona. «Aquí no ha fracasado ningún intento de diálogo. Yo no voy a cansarme», ha subrayado.

El presidente ha recordado que ahora se va a celebrar la conferencia de presidentes autonómicos, el próximo martes, y ha señalado que es una buenísima oportunidad para hablar de los asuntos importantes, como el Estado de Bienestar, la sanidad o la educación. En ese sentido, ha animado a Puigdemont a acudir a esa cumbre y no dejar la silla vacía.

En una conferencia de prensa limitada en La Moncloa, con preguntas pactadas entre algunos periodistas, Rajoy ha respaldado la postura de su ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en el caso del Yak-42, tras conocerse el dictamen del Consejo de Estado, que apunta a la responsabilidad del Ministerio de Defensa en 2003. Rajoy ha expresado la necesidad de estar cerca de las víctimas, y de hacer un reconocimiento a las familias.

Rajoy se ha reunido en el Palacio de la Moncloa con el primer ministro de Irlanda, Enda Kenny, que se encuentra de visita de trabajo en España, dentro de la ronda de contactos que viene realizando con otros jefes de Gobierno acerca de futuras perspectivas en cuanto a la anunciada retirada del Reino Unido de la Unión Europea.

Según informó el Gobierno de Rajoy, además del intercambio de impresiones sobre el Brexit, ambos abordaron los temas referidos a la situación política y económica, la reflexión sobre el futuro de la UE a 27, con especial referencia a las cuestiones migratorias, así como los aspectos más sobresalientes del estado actual de las relaciones bilaterales, como los flujos bilaterales de comercio e inversión, la evolución del turismo entre los dos países, la cooperación policial contra el crimen organizado transnacional o el fomento del aprendizaje del español en el sistema educativo de Irlanda.