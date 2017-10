Sing-Along, la fiesta del cine musical con karaoke, llega a CÃ¡diz con 'Grease'

El fenómeno Sing-Along®, que ya lleva tres años de éxitos por varias ciudades del mundo, llega a Cádiz este sábado con la proyección de ‘Grease’ en el Momart Theatre. Este formato permite al público disfrutar de este clásico del cine musical que se proyectará con las canciones subtituladas en formato karaoke y con la ayuda de dos actores que animan y ayudan al público a convertir el pase en una auténtica fiesta.

De esta forma, al llegar al teatro, los espectadores serán recibidos por los personajes de la película en un ‘photocall’, donde podrán hacerse fotos. También allí podrán conseguir un ‘kit de participación’, compuesto por varios objetos que se utilizarán durante el espectáculo, y que sirven para disfrazarse como en la cinta y para interactuar con la proyección: pompones de animadora, pomperos de jabón, pañuelos, peines...

Antes del comienzo de la proyección, los actores enseñarán al público estribillos y coreografías y explicarán cómo utilizar el kit de participación. Y durante la película, los animadores acompañarán a los espectadores en los momentos clave con las canciones y bailes que han enseñado en la animación inicial. Todo para convertir el pase en una experiencia única e irrepetible.

La película ‘Grease’ está ambientada en e verano de 1959. Sandy (Olivia Newton-John) y Danny (John Travolta) han pasado juntos un romántico y maravilloso verano. Sin embargo, cuando las vacaciones se acaban, sus caminos se separan. Inesperadamente vuelven a verse en el instituto Rydell, pero la actitud de Danny ya no es la misma: no es el chico encantador y atento que encandiló a Sandy; ahora es engreído e insensible. Por primera vez en un cine se pueden cantar los temas más conocidos de esta cinta sin temor a no saberse la letra, gracias a los subtítulos de karaoke.

