Ranking de los ocho colegios más demandados de Cádiz para el curso 2018/2019

El Colegio Salesianos San Ignacio de Cádiz volverá a baremar tras recibir 57 solicitudes, que superan las 51 del curso pasado. Aunque estos números no tienen nada que ver con los de hace una década, son suficientes para estar entre los más demandados de Cádiz capital, donde la pérdida de alumnos se hace patente con el aumento de pupitres vacíos. El centro, basado en principios cristianos , ofrece desde educación Infantil hasta Bachillerato, así como diversos cursos de Formación Profesional, una de sus grandes señas de identidad.

El colegio San José-Las Esclavas no ha alcanzado este año las 50 solicitudes para cubrir el total de sus vacantes, ya que se ha quedado en 46, perdiendo 4 peticiones con respecto al año anterior. No obstante, las tres vacantes restantes serán cubiertas, con total seguridad, entre las solicitudes que tienen a este centro como segunda opción, principalmente entre quienes se queden fuera de San Felipe Neri, situado en la misma zona. Las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús (ACI) son una Congregación Religiosa de derecho pontificio, fundada en 1877 por Santa Rafaela María Porras y su hermana Pilar.

El colegio San Vicente de Paúl ocupa el último lugar de este ranking de colegios de Cádiz. Ha conseguido 44 solicitudes, aunque ha sufrido una pérdida de hasta 12 peticiones con respecto al curso pasado. No obstante, no tendrá problemas para completar las dos aulas de 25 alumnos cada una que tiene concedidas de forma provisional hasta que no resuelva el litigio judicial con la Junta de Andalucía, que le quiso quitar una unidad el pasado curso de acuerdo a los resultados obtenidos por el centro en 2016, donde cursó solo 23 solicitudes. Sin embargo, los datos obtenidos en este proceso de cara al curso 2018/2019 mantienen el interés de las familias por este proyecto. Es un centro de las Hijas de la Caridad y su formación se rige por los principios de la Escuela Católica.