Twitter permitirá que sus empleados teletrabajen de manera permanente La multinacional se convierte en la primera gran empresas tecnológica en permitir esta fórmula productiva que se ha impuesto por obligación en la pandemia pero que se ha erigido como una solución a muchos problemas de conciliación familiar y sociales

El mayor ensayo mundial del teletrabajo no se ha producido en las mejores circunstancias. Como fórmula productiva, apenas un 8% de las empresas españolas contaban con proyectos para mantener sus actividades en remoto. La pandemia ha acelerado los planes de digitalización. Por sus obvias ventajas, Twitter se ha convertido en la primera gran empresa de tecnología en permitir que los empleados que puedan acogerse al teletrabajo de manera indefinida.

El brote de nuevo coronavirus Covid-19 ha provocado cambios sin precedentes en la cultura empresarial de todo el mundo. Una gran mayoría ha tenido que poner en marcha mecanismos, no siempre adecuados por su falta de seguridad informática, para mantener abierta su actividad económica. El teletrabajo se ha impuesto y esa mal llamada «nueva normalidad» puede erigirse como el camino a seguir por las empresas en un futuro.

En este sentido, la multinacional de internet ha asegurado que no volverá a abrir la mayoría de las oficinas que tiene repartidas en numerosos países. No contento con ello, también va a permitir que sus empleados puedan elegir si regresan o no a las instalaciones una vez pasada la crisis sanitaria, según informó este martes en un comunicado la compañía. Twitter también ha prometido que no autorizará viajes de negocios hasta septiembre y tampoco realizará eventos físicos durante el resto del año.

«Si nuestros empleados tienen un puesto y una situación que les permita trabajar desde casa y quieren hacerlo indefinidamente, lo haremos posible», señalan fuentes de la empresa a AFP. «De lo contrario, nuestras oficinas los recibirán calurosamente aunque con ciertas precauciones adicionales cuando consideremos que no sea peligroso trabajar allí», agregaron las mismas fuentes.

Estas instrucciones fueron transmitidas, según desveló el medio especializado «Buzzfeed», por el fundador de Twitter Jack Dorsey a través de un correo electrónico enviado el martes a los empleados del grupo. A mediados de marzo, la red social ya había ordenado a todos sus empleados que trabajaran desde su casa para luchar contra la propagación del virus. Otros gigantes de internet también han tomado decisiones similares para proteger a sus trabajadores, tales como Google y Facebook. Ambos han pospuesto el regreso a la vida laboral en la oficina hasta 2021.

