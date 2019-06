Así es la primera cámara «selfie» bajo la pantalla para móviles

Oppo ha presentado este miércoles durante el Mobile World Congress (MWC) de Shangái (China) su nuevo sistema de cámara frontal para «smartphones» en el que el sensor se encuentra ubicado bajo la pantalla, y ha revelado también su tecnología MeshTalk que permite intercambiar mensajes entre usuarios a menos de tres kilómetros sin usar redes wifi ni datos móviles.

Después de haber mostrado su tecnología de cámara frontal bajo la pantalla para móviles con anterioridad en las redes sociales, el fabricante chino ha presentado este sistema finalmente en su Innovation Event durante el MWC19.

La tecnología de cámara bajo la pantalla «utiliza un módulo de cámara personalizado y un panel con un material traslúcido combinado con avanzados algoritmos de procesamiento», como ha explicado Oppo en Twitter.

Este módulo se encuentra situado en la parte superior de la pantalla, y evita el uso de soluciones como el «notch» y las cámaras extraíbles, permitiendo así diseños de «smartphones» con pantallas sin marcos.

OPPO's brand new solution for full-screen display - Under-screen Camera (USC) has just been unveiled here at #MWC19 Shanghai! 🤯 #MoreThanTheSeenpic.twitter.com/c1FUEbXS0P