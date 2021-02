Nueve dispositivos para regalarle a tu pareja por San Valentín ABC recopila una serie de «smartphones», auriculares, proyectores, consolas, pulseras inteligentes, «smartwatches» y videojuegos para que tengas un detalle el 14 de febrero

Aunque en tiempos de pandemia lo de quedar para cenar esté más complicado, San Valentín no va a dejar de ser una fecha especial para los enamorados. Más allá de los flores, los bombones y las tarjetas llenas de buenas palabras, lo habitual es que en estos casos también haya regalos de por medio. Por si aún no has decidido que comprarle a tu pareja en este día, y esta es una enamorada de la tecnología, ABC ha recopilado un puñado de "gadgets" que pueden ayudarte a salir del paso. Desde "smartphones" hasta auriculares, proyectores, consolas, pulseras inteligentes, "smartwatches" o videojuegos.

Un móvil para los que lo quieren todo

Samsung presentó recientemente su nueva familia de "smartphones" de gama alta: los Samsung Galaxy S21. Dentro de la terna, el más competente es el modelo Ultra, que brilla especialmente por su gran rendimiento, su enorme pantalla de 6.8 pulgadas y la fantástica resolución que ofrecen sus cámaras. Especialmente la principal, de 108 megapíxeles. Como viene siendo habitual en los dispositivos de este tipo, cuenta con conectividad 5G. La batería es de 5.000 mAh. Con un uso normal ofrece una autonomía cercana a los dos días. Sin embargo, si se emplea para escuchar música cuando se está en la calle, o para ver vídeos de YouTube o series en Netflix, hará falta ponerlo a cargar cada 24 horas. Su precio parte de los 1.249 euros.

Un móvil para tenerlo todo sin gastar casi nada

Si a tu pareja solo quiere un "smartphone" que sea capaz de cumplir sin problemas en el día a día -que sea bueno, bonito y barato- puedes optar por el Realme 7i. Sorprende que, aun estando cerca de los 150 euros, tengamos un móvil muy completo que se defiende prácticamente en casi todos los aspectos. Cuenta con una pantalla de 6.6 pulgadas y tres cámaras alojadas en su trasera que ofrecen resultados correctos. El móvil brilla especialmente por su batería, que es de 6.000 mAh y puede ofrecer entre dos y tres días de autonomía.

Unos auriculares tipo diadema...

Para mucha gente es impensable salir a la calle a correr o a dar un paseo sin llevar música en los oidos. Los auriculares de tipo diadema WH-1000X M4 de Sony, además de ofrecer un sonido de calidad, cuentan con una cancelación versátil gracias a su capacidad para ajustarse automáticamente hasta 700 veces por segundo. Aunque hay que tener cuidado con esta tecnología, especialmente si vas por la calle, donde es importante que como mínimo escuches algo de lo que ocurre a tu alrededor. Por otra parte, el dispositivo permite ajustar el ruido ambiente, algo que permite al usuario mantener una conversación sin necesidad de quitarse los cascos en ningún momento. Su precio se encuentra en torno a los 322 euros.

Y otros más económicos

No son nuevos, pero siguen ofreciendo resultados interesantes para aquellos que no quieran gastar más dinero de la cuenta. Los Jabra Elite 65t cuentan con un diseño muy particular, pero ofrecen una gran calidad de audio. Su batería puede alcanzar las cinco o seis horas perfectamente. Se pueden utilizar incluso para hacer deporte porque son bastante cómodos y seguros. Encajan muy bien en la oreja, pero si las tienes pequeñas es posible que notes dificultades. Dispone de unos paneles táctiles que, pese a su avance, resultan algo toscos en el manejo. Además, se ha integrado el asistente digital Alexa con lo que si se emplea este software de voz en otros aparatos electrónicos domésticos la experiencia es incluso mejor. Se pueden adquirir por menos de 120 euros.

Un proyector

Ir al cine se ha convertido en causa de preocupación para muchos durante los últimos meses. Y, las cosas como son, el reducido número de grandes producciones que llegan a las salas tampoco ayuda. Si echas de menos disfrutar de la experiencia siempre puedes intentar convertir tu salón, o tu jardín, en tu propia cineteca mediante el empleo de un proyector. Entre los más equilibrados del mercado se encuentra el Arlii Stone de 7.500 lúmenes. Este dispositivo alcanza una resolución de 1920x1080p nativo, es decir, imagen en Full HD. Asimismo, permite un tamaño máximo de proyección nada desdeñable de 300 pulgadas.

Una consola

El mundo no se acaba porque Sony y Microsoft hayan puesto un número extremadamente limitado de consolas PS5 y Xbox Series X en el mercado. Nintendo, agazapada y jugando su propio partido al margen de la novena generación, tiene en estos momentos en los estantes de las tiendas uno de los sistemas más ingeniosos y con mejor catálogo de la historia del entretenimiento electrónico: la Switch. A pesar de que no goza de la potencia de sus competidores, este sistema cuenta como principal punto a favor su condición de híbrida, lo que permite al jugador disfrutarla desde la pantalla del televisor o en modo portátil. Con tres años en el mercado, la máquina cuenta ya con un buen puñado de juegos son solera y variados. Desde el «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» hasta el exitosísimo «Animal Crossing: New Horizons», pasando por el genial «Luigi's Mansion 3». Asimismo, es una consola ideal para iniciar a los más pequeños en el mundillo gracias al gran número de títulos de corte infantil que aloja.

Un videojuego

Si eres uno de los afortunados que, en estos momentos, tiene conectada a la televisión de su casa una PlayStatio 5 o una Xbox Series X te habrás dado cuenta de que, por el momento, el catálogo de videojuegos desarrollados en concreto para estas consolas es bastante limitado. Dentro de este reducido grupo figura el reciente «Assassins Creed: Valhalla», con el que el jugador asumirá el papel de un guerrero (o guerrera) vikingo durante la conquista escandinava de Gran Bretaña, que tuvo lugar en el siglo IX d.C. El título ofrece unos grandes gráficos y puede tener pegado al jugador a la pantalla durante más de 100 horas, en caso de que sea de esos que no sueltan un juego hasta que no completan todas las misiones. Está disponible para sistemas de nueva y pasada generación, así como para ordenador. Se puede encontrar por 49,95 euros.

Una pulsera

Si no eres tan sibarita, y te conformas con una pulsera inteligente y deportiva que sea competente y no te obligue a rascarte de más el bolsillo, una de las mejores opciones que tienes a tu alcance es la Xiaomi Mi Band 5. Disponible en varios colores, este dispositivo brilla por su resistencia, aunque sus acabados puedan resultar algo «low cost». Gracias a su sensor optimizado puede monitorizar el ritmo cardíaco mientras el usuario realiza once tipos diferentes de ejercicios, entre los que se incluyen, por ejemplo, remo, yoga, elíptica o saltar a la comba. El «gadget», además, incluye funciones para consultar notificaciones (también llamadas, aunque solo colgarlas), medir la calidad del sueño, alarmas y un sensor de ritmo cardiaco. Su precio es de 29,99 euros.

Un reloj inteligente

El «smartwatch» se ha convertido en un gadget imprescindible para muchos aficionados al deporte. Especialmente entre los que disfrutan saliendo a correr, a montar en bicicleta o, simplemente, dando una larga caminata. Honor lanzó recientemente el Honor Watch GS Pro. Este dispositivo, que cuenta con una pantalla de 1,39 pulgadas Amoled (454 x 454 píxeles), es resistente al agua, al calor y a los golpes. Asimismo, lleva instalada la aplicación Route Back, que informa al usuario en caso de que no encuentre la forma de retornar al punto de partida cuando inicia una ruta. También cuenta con varios modos de uso diferentes en función del deporte que nos guste practicar: footing, triatlon, ciclismo o esquí entre muchos otros. Se puede encontrar por 169,90 euros.

