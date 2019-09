La ingeniosa técnica de una perra para evitar que le corten las uñas

Es uno de los cuidados más temidos y odiados por las mascotas. Por eso no es de extrañar que esta perra finja desmayarse para evitar que su dueña le corte las uñas. Al ver el utensilio con el que querían hacerlo, el animal se queda paralizado y cuando la mujer lo acerca a la pezuña, finge que cae al suelo de una manera más que dramática.

Su comportamiento ya se ha hecho viral en las redes y son muchas las personas que definen a la perra como una «brillante actriz». Otros han compartido momentos similares en los que sus mascotas no toleran cuidados que son necesarios.

«Nuestro beagle tiene que ser sujetado y aúlla como si le hubieran disparado antes de siquiera tocarlo», detalla un tuitero.

Our beagle has to be restrained and howls like he’s been shot before we even touch him. 🙄 pic.twitter.com/kSeazmYjC5