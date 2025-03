La discusión de una pareja por la despedida de Joaquín: «Marina, esto solo va a pasar una vez en la vida»

La Voz de Cádiz 10/05/2023

La cuenta de TikTok @_tuyyocontraelmundo ha publicado un vídeo cómico donde una pareja habla sobre la despedida del futbolista Joaquín del Real Betis.

El usuario asegura que asistirá al partido homenaje aunque su pareja no esté de acuerdo. La escena es ficticia y ha generado muchos comentarios divertidos en la red.

El chico informa a su pareja de que va a ir al partido de despedida de Joaquín, caiga cuando caiga: "Marina, esto solo va a pasar una vez en la vida. Y, además, te digo otra cosa, no me esperes despierta. Ese día me emborracho".

Después de varios reproches, Marina concluye: "Tú te quedas la noche por ahí y al día siguiente yo ya no estoy aquí". Y es que la mujer es tajante cuando argumenta que si va a la retirada de Joaquín, "tú te retiras de casa para siempre".

El hombre no cede y el amor al capitán bético supera a la importancia de su relación de pareja y acepta irse de casa.

El vídeo de tiktok es una recreación y no es real pero por su verosimilitud ha despertado un amplio debate en las redes.

El partido homenaje de Joaquín se llevará a cabo el 6 de junio a las 21:00 horas en el Villamarín, donde se retirará oficialmente después de 23 años en el club.

El «histórico capitán» vivirá su «epílogo» con un encuentro en el que participarán muchos de los que han sido sus compañeros a lo largo de su trayectoria deportiva en la élite«.

El precio de la entrada será de 20 euros para los adultos y de 10 euros para los infantiles, tanto para los socios como para el público en general. Los socios verdiblancos tendrán prioridad a la hora de adquirir las entradas. Además, la 'fiesta' final de Joaquín tendrá un fin benéfico, ya que la recaudación irá destinada a la Fundación Joaquín Sánchez, centrada en la lucha contra el cáncer infantil.