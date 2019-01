«Tengo discapacidad y derecho a decidir si quiero ser madre» Las mujeres con discapacidad reclaman su libertad para formar una familia

ELENA CALVO

Son adultas, tienen pareja y quieren ser madres. Las mujeres con discapacidad quieren terminar con el estigma que han arrastrado durante años y demostrar que pueden formar una familia, igual que tantas otras mujeres que no tienen ninguna discapacidad. Son capaces de hacerlo, y quieren contárselo al mundo.

La historia de Maribel González comienza hace unos cuantos años. Esta periodista de mediana edad tiene discapacidad visual, y sabía desde siempre que quería ser madre. Conoció a Miguel Ángel, su marido, que también tiene discapacidad visual, y juntos decidieron comenzar la aventura y adoptar. Los primeros prejuicios, asegura, los encontraron en la administración, pues un funcionario les dijo que ningún país iba a aceptarles como padres. Tampoco les dieron esperanzas con una adopción nacional. «El proceso estaba cerrado, pero para niños con necesidades especiales siempre está abierto. Preguntamos y nos dijeron que primero optarían los padres sin discapacidad, y que si no había ninguna familia dispuesta, ya veríamos qué pasaba», relata.

Pero no fue así, y hace cuatro años, en Colombia, adoptaron a Nicole, que por entonces tenía tres años. La niña también tiene discapacidad visual: «El hecho de que nosotros seamos discapacitados no quiere decir que tengamos que adoptar a un niño con discapacidad, fue algo a lo que nosotros nos ofrecimos», remarca esta periodista. Precisamente este fue uno de los aspectos que más costó entender a algunos de los familiares de este matrimonio, aunque ellos lo tenían muy claro: «Es algo que conocemos, que sabemos cómo afrontar, y, ¿por qué no? Más facil para ella y para nosotros».

Ampliar la familia

A día de hoy, Maribel, Miguel Ángel y Nicole siguen las mismas rutinas que cualquier otra familia: van a trabajar, al colegio, al parque, salen a comprar, a pasear... etc. Las personas de su entorno tardaron poco en comprender que su discapacidad no les impedía ser padres, algo que Maribel cree que se está percibiendo también en el resto de la sociedad, aunque aún quede camino por recorrer. «Quiero creer que nuestras generaciones tienen que empezar a cambiar más», asegura, y por eso, precisamente, quiere que su hija en el futuro pueda elegir, como hizo ella, si quiere ser madre o no.

Mercedes Pérez de Prada tiene 31 años, y es madre desde hace casi tres años. Es sorda, igual que su marido, Alvar, y llevan un implante coclear. Su hija, María, es oyente. Aunque tuvo un embarazo complicado que le hizo estar seis meses en reposo, el apoyo de su familia, asegura, fue fundamental para que desaparecieran todos los miedos e inseguridades que tenía sobre el paso que estaban dando. «Nuestra vida se llenó al completo cuando nació María», cuenta.

Su discapacidad afecta a algunas situaciones cotidianas, por lo que muchas veces la ayuda de sus familiares se convierte en necesaria. Sin embargo, tal y como asegura, su hija se lo pone todo muy fácil: «Con el implante podemos oír su voz, pero tenemos dificultad de entenderla, necesitamos apoyo de lectura labial y ella lo sabe perfectamente y nos ayuda muchísimo. Por ejemplo nos avisa cuando nos llama alguien a la puerta o por el telefonillo, de los pitidos del microondas o de la nevera». María quiere tener un hermano, y sus padres van a intentar dárselo el año que viene, demostrando que su discapacidad no es una barrera para formar una gran familia.

Romper barreras

Según Marta Valencia, miembro del Patronato de la Fundación Cermi Mujeres, lo que se necesita es mucha información y formación, tanto para la sociedad en general como para las familias de las personas con discapacidad. «Se nos sigue viendo con prejuicios, y siempre como niñas asexuadas, tengamos la edad que tengamos», lamenta. La libertad, explica, es imprescindible, «para que cada una pueda elegir lo que quiera, si ser madre o no».

Valencia cree necesario «romper las barreras mentales» que siguen imperando y critica la «incongruencia» que muchas veces generan esas visiones. «Se nos relega a las tareas domésticas como cuidar de familiares o hacer cosas de casa, pero no se nos reconoce el derecho a ser madres. No tiene ningún sentido», reprocha.