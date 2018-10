El PP quiere que una comisión de expertos decida los contenidos comunes de los libros de texto Presenta una Proposición no de Ley en el Congreso que recoje las quejas de los editores de tener que elaborar 19 libros de una misma asignatura, según la comunidad autónoma

El Partido Popular ha decidido tomar la iniciativa para insistirle al Gobierno sobre la necesidad de actualizar el contenido de los libros de texto y las asignaturas que estudian los alumnos, con el objetivo de cohesionar el sistema educativo. Con ello, tratan de evitar la multiplicidad de libros de texto de una misma asignatura, consecuencia de la presión de las comunidades autonómicas para que introduzcan contenidos regionales.

El instrumento que ha utilizado el Grupo Parlamentario Popular es la presentación en el Congreso de una Proposición no de Ley, a través de la cual le reclaman al Gobierno de Pedro Sánchez varias medidas.

La primera es la revisión y reformulación del «currículo de cada etapa educativa, con la finalidad de mejorar su calidad» y «garantizar que los españoles reciban las mismas enseñanzas en todo el territorio nacional, dentro del marco de las competencias del Estado y de las Comunidades autónomas. Igualmente, quieren que esas enseñanzas respondan «a las necesidades formativas de los alumnos, así como procurar el logro de los objetivos de nuestras leyes y nuestros compromisos con la Unión Europea».

La segunda medida es la constitución de «una Comisión independiente, formada por especialistas de las diferentes asignaturas que componen el currículo, que serán propuestos por las Reales Academias». Este órgano tendría como misión elaborar «un dictamen que contenga las propuestas que consideren pertinentes, a fin de que los contenidos curriculares sean claros, concisos y de alta calidad científica y puedan desarrollarse en toda España en sus propios términos».

Pacto por la Educación

Finalmente, piden al Ministerio de Educación que adopte «todas las medidas para facilitar el trabajo de la citada comisión», cuyo plazo para la conclusión de sus trabajos no será superior a seis meses.

En la exposición de motivos, los populares recuerdan que en las comparecencias para negociar un Pacto de Estado Social y Político por la Educación, algunos expertos abogaron por la necesidad de definir «unos principios y unos contenidos comunes para todos y hacerlos cumplir con la finalidad de cohesionar nuestro sistema educativo.

Estos expertos también apostaron por «la revisión de los currículos de las diferentes etapas educativas, la necesidad de la inclusión de nuevas materias y el fortalecimiento de algunas ya existentes».

Lo populares aseguran que, actualmente, «la diversidad de currículos y de libros de texto, no solo no resulta un factor de integración sino que, en ocasiones, no da respuesta a las necesidades de aprendizaje de los alumnos».