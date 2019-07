El niño de doce años que estudia en la calle a cuatro grados y saca sobresalientes Angelo improvisa cada día un escritorio en pleno centro de Córdoba (Argentina) mientras espera a sus padres

Actualizado: 27/07/2019 14:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Angelo es un niño de doce años que se ha hecho viral en las redes por estudiar en la calle. Sus padres apenas están en el domicilio familiar, por lo que decide aprovechar el tiempo mientras los espera para volver a casa. A pesar de estas condiciones, el pequeño ha obtenido magníficos resultados, según cuenta el diario argentino «Clarín».

Una foto del niño estudiando en la calle sacada por una comerciante de la zona ha sido la responsable de que haya recaído la atención en este caso. El niño estudia en la Escuela Técnica IPEC 57 de la ciudad de Córdoba (Argentina). Sus padres, Analía y Rafael, son vendedores ambulantes, por lo que Angelo tiene que esperar en la calle hasta que sus padres regresen a casa. Para aprovechar el tiempo, se sienta en un macetero e improvisa un escritorio con una silla para poder estudiar.

«Clarín» ha podido hablar con él: «En la prueba escrita de inglés me equivoqué en una cosa... pero saqué un 9.50. Me tomaron el nombre de las nacionalidades, los meses, los días y las estaciones. Valió la pena el esfuerzo... y un poco de frío hacía», confiesa el pequeño.

Y es que uno de los días que Angelo estaba estudiando las temperaturas descendieron desde los diez hasta los cuatro grados centígrados. Algo que no impidió al pequeño repetir una y otra vez las estaciones en inglés para facilitar su memorización: «Spring, Summer, Autumn, Winter».

«Me gusta la calle, pero yo tengo casa y voy a la escuela, no falto nunca... Y entiendo que si quiero estudiar, la calle es el único lugar porque mis papás trabajan ahí todo el día. Entonces, prefiero no perder tiempo», ha reconocido.

A pesar de sus doce años, el niño demuestra una madurez e inteligencia superior a su edad. Se atreve incluso a hablar de sus gustos musicales: «Me gusta bailar reggaeton, y canto "Despacito", me encanta. Pero si tengo que elegir, me quedo con temas románticos, viejos, porque mi papá me hacía escuchar a Sandro, Leo Dan y Camilo Sesto».

Su padre insiste en que anima a su hijo a estudiar porque él es analfabeto y tiene que vender medias para ganarse la vida. Esta historia ha salido a la luz gracias a Eugenia López, trabajadora de una cafetería que no pudo evitar tomar una fotografía del menor y compartirla en su Facebook: «Mientras caminaba apurada por la peatonal, no pude evitar sacarle una foto a este nene...».