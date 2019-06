Nieva en Queensland, Australia, por primera vez desde 2015

Los habitantes de Queensland y Sydney, en Australia, se despertaron este lunes conmocionados: al asomarse a sus ventanas se encontraron rodeados de nieve, algo sorprendente que no ocurría desde hacía cuatro años en estos estados de clima subtropical.

El meteorólogo Lachlan Stone explicó a la BBC que aunque en el sur del estado suele hacer bastante frío debido a las escarpadas zonas montañosas, la nevada de «el Estado del Sol» de Australia era un fenómeno totalmente inusual.

Blackheath, a 90 kilómetros de Sydney y 1.065 metros sobre el nivel del mar, alcanzó los cinco centímetros de nieve a principios de este mes y provocó cierto caos en las carreteras. Los servicios de trenes y barcos también se vieron afectados por las malas condiciones porque muchas de las salidas previstas fueron canceladas.

«Mantenerse seguro mientras conduce, monta o camina en el imprevisible pronóstico del tiempo para los próximos días puede ser tan sencillo como tomar buenas decisiones, como poder ser visto por otros usuarios que van por la carretera», dijeron en un comunicado publicado en Facebook los servicios de emergencias. «No es solo su vida la que está y pone en riesgo, son las vidas de los trabajadores de los servicios de emergencia, algunos de los cuales son voluntarios».

Mad morning commute from the blue mountains for me! #sydneyweatherpic.twitter.com/JrROGDNZKN