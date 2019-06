La misteriosa niebla que ha sembrado el caos y ha paralizado el tráfico aéreo de Sidney

Sidney desapareció este sábado por la mañana bajo una densa capa de niebla que ha sembrado el caos en la ciudad. Como consecuencia, muchos vuelos fueron cancelados y retrasados y muchos monumentos emblemáticos locales han sido ocultados por completo por la niebla, incluida la Casa de la Ópera, el Puente del Puerto de Sidney y el Puente Anzac.

Heavy fog in Sydney causes airline delays and commuter chaos pic.twitter.com/SOcuupM1UF