La Justicia europea dictamina que el derecho al olvido se limita al territorio de la UE La decisión de los jueces aclara en parte el alcance geográfico del derecho a ser olvidado y da la razón a Google.

Seguir Enrique Serbeto Corresponsal en Bruselas Actualizado: 24/09/2019 14:08h

El Tribunal Europeo de Justicia ha dictaminado esta mañana que el derecho al olvido recogido por la legislación europea de protección de datos y privacidad, no se extiende a todo el mundo, sino solamente a los países miembros de la Unión Europea. La decisión corresponde a una consulta prejudicial del tribunal supremo de Francia que intentaba obligar a Google a que borrase de todos sus motores de búsqueda los datos de una persona concreta. Por primera vez desde que fue consagrado en 2014, la decisión de los jueces aclara en parte el alcance geográfico del derecho a ser olvidado y da la razón a Google.

El Tribunal de Justicia subraya que retirar todos los enlaces en el mundo respondería plenamente al objetivo de protección que persigue el Derecho de la Unión, sin embargo, también asume que otros países no contemplan el derecho a la retirada de información personal o lo abordan desde una perspectiva diferente y que a pesar de su importancia, el derecho a la protección de los datos personales no constituye un derecho absoluto, sino que debe considerarse en relación con su función en la sociedad y mantener cierto equilibrio proporcional con otros derechos fundamentales. Para los jueces del Tribunal de Justicia Europea, el equilibrio entre privacidad y protección de datos personales, por un lado, y la libertad de información de los internautas, por otro lado, puede variar significativamente en las distintas partes del mundo.

El caso de hoy surgió después de que la oficina de protección de datos de Francia (CNIL) multó a Google con 100.000 euros por no eliminar los enlaces en todos sus nombres de dominio, no solo en la UE. El gigante norteamericano recurrió la decisión y los jueces franceses pidieron al Tribunal Europeo que les clarificase el sentido de la legislación europea en esta cuestión prejudicial. Ahora, las ramificaciones de esta sentencia se aplican no solo a Google sino a otras compañías tecnológicas y ayudan a definir más claramente los límites legales de la UE.