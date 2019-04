Se va a dormir sin saber que estaba embarazada y se despierta de dolor porque iba a dar a luz A los 45 minutos de notarse el bulto, se puso de parto en el aparcamiento del hospital

ABC @abc_conocer Actualizado: 10/04/2019 09:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La historia de Emmalouise Leggate, una joven escocesa de 18 años, es, cuando menos, sorprendente. Una noche se fue a dormir sin notar nada raro, pero cuando se despertó, además del dolor que sentía, vio que tenía el vientre muy hinchado. A los 45 minutos, daba a luz a una niña. Lo cuenta «The Mirror».

Leggate, que ya tenía una hija, asegura que tomaba la píldora y que no se había dado cuenta de su estado porque no tenía ningún síntoma que le hiciera pensarlo. Cuando se despertó y se vio el bulto, fue con su abuela, Louise Ford, de 62 años, al hospital, pero el bebé tenía tantas ganas de llegar al mundo que no dejó ni que su madre entrara al centro hospitalario, de manera que acabó dando al luz en el coche en el aparcamiento, solo tres cuartos de hora después de haberse despertado.

Según los médicos, el desconocimiento de la joven no puede deberse a que la niña llegara antes de lo esperado, pues nació cuando le tocaba. Ciara Louise Lamont nació completamente sana.

La joven, tras dar a luz aseguró que se sorprendió muchísimo: «No me lo podía creer». «No me había hecho la prueba de embarazo porque no había tenido ningún síntoma», explica. Además, asegura que no sintió en ningún momento las patadas de la pequeña.

Sobre la ausencia de la menstruación, la joven explicó que al principio de tomar la píldora sangraba un poco, y de repente dejó de hacerlo por completo, pero lo que lo asoció a la pastilla, no a un posible embarazo.