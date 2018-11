Aubrey de Grey: «Morirse no será opcional, pero sí el momento de hacerlo» El gerontólogo Aubrey de Grey, involucrado en una estrategia de reparación de tejidos que rejuvenecería el cuerpo, está convencido de que vivir 100 años o más de forma saludable será lo normal

El autor de la controvertida obra «The Mitochondrial Free Radical Theory of Aging» (La teoría del envejecimiento de los radicales libres mitocondriales) y director científico de la SENS Research Foundation trabaja en el desarrollo de la senescencia negligible ingenierizada, una estrategia de reparación de tejidos que rejuvenecería el cuerpo humano y, por lo tanto, permitiría una esperanza de vida indefinida. Para conseguir esto, ha identificado siete tipos de daños en los tejidos causados por el envejecimiento que deben ser reparados médicamente antes de que este objetivo se pueda alcanzar. Grey ha charlado con ABC en una reciente visita a Madrid.

¿Cómo quiere detener el envejecimiento humano?

En los últimos 10 años se han producido avances muy relevantes en esta campo. Para seguir sanos a medida que envejecemos tenemos que reparar todo el daño celular que se ha ido acumulando con la edad. El problema es que muchos de estos daños son muy difíciles de reparar, y muchos investigadores han abandonado este camino. Pero nosotros hemos demostrado que no es tan difícil. La prueba de concepto ya está hecha en el laboratorio. Estamos creando empresas para iniciar ensayos clínicos en humanos en los próximos años, aunque algunas técnicas, como la terapia celular, ya se están probando.

¿La terapia celular y la edición del genoma son la avanzadilla de estas técnicas que van prolongar nuestra vida?

Ninguna de ellas, por separado, va a aumentar nuestra vida. Hay que utilizarlas todas al mismo tiempo debido a que el daño es múltiple

Estas técnicas de las que estamos hablando son muy caras. ¿Estarán disponibles para todos?

Por supuesto, y le explico por qué. Si se puede mantener a las personas sanas durante más años se ahorrarán gastos asociados con la enfermedad.

Siempre pone el ejemplo de que el ser humano es como un coche que, si se cuida, puede durar muchos años. Sin embargo, tarde o temprano la mayoría de los coches terminan en el desguace.

Eso ocurre porque sus dueños son unos vagos. Aquellos que realmente quieren a sus coches los mantienen y rejuvenecen para que les duren más años. Y eso es lo debemos hacer con nuestro organismo.

¿Debemos entonces cambiar nuestro concepto de envejecimiento o edad biológica?

Hasta ahora se ha pensado que el envejecimiento es algo natural e inevitable y no se ha considerado una enfermedad. Pero debemos empezar a pensar en ello como un problema médico y, como tal, tiene solución. Y lo primero que hay que hacer es cambiar nuestro concepto de envejecimiento. Es decir, ya no será importante la edad biológica. Podremos tener 20 o 30 años para siempre. La que usted prefiera.

«Una persona que hoy tiene 50 años podría tener la posibilidad de formar parte de la generación de inmortales»

¿Es posible que, según sus ideas, estemos ante la primera generación de humanos inmortales?

Todavía ignoramos cuándo podremos controlar totalmente con el envejecimiento gracias a la nuevas tecnologías: es impredecible. Pero, en mi opinión, tenemos una posibilidad del 50% de que estén disponibles dentro de 20 años, lo que significará que muchas personas que están más cerca de su muerte podrán rejuvenecer. Por ejemplo, una persona con 50 años, podría tener la posibilidad de forma parte de esta generación. Mientras tanto, hasta que se hayan desarrollado las tecnologías, hay que cuidarse. Ya sabe, lo típico: no fumar, no tener sobrepeso… Y algo muy importante: dar grandes cantidades de dinero a la investigación para que las tecnologías lleguen a tiempo.

¿Es la falta de recursos económicos el principal problema para que sus investigaciones avancen más rápido?

Si, sin duda

¿Y qué ocurre con las leyes y la ética?

Estos avances van a beneficiar a todo el mundo, así que creo que no habrá problema en este sentido.

¿Qué beneficios tiene vivir tantos años?

No tengo que convencer a nadie de los beneficios de vivir más años. Lo único que tengo que hacer es convencerles de no estar enfermos, es decir, de no envejecer. Nadie quiere estar enfermo.

Sin embargo hay factores externos, no relacionados con el daño celular o de los tejidos, como los virus o las bacterias, que nos pueden enfermar.

Es cierto; por eso, una de las cosas que también estamos haciendo es fortalecer el sistema inmune. Por ejemplo, las epidemias de gripe causan muchas muertes cada año, pero no en las personas jóvenes. Si podemos volver a ser jóvenes otra vez, habrá menos muertes.

Sí, pero seguimos teniendo enfermedades como malaria o VIH que afectan a jóvenes.

Es cierto, pero son enfermedades que ya están controladas en los países desarrollados y creo que se logrará en los menos desarrollados en el futuro. Sin embargo, la mayor amenaza son las nuevas pandemias, a las que todavía no nos hemos enfrentado. Pero insisto, con la inversión económica podemos resolver el envejecimiento y, una vez logrado, dedicar todos nuestros esfuerzos a estas nuevas epidemias.

Párkinson, demencia, alzhéimer.. ¿debemos olvidarnos de estas enfermedades?

Son todas parte del envejecimiento y pronto nadie hablará de ellas.

«Será un mundo totalmente diferente. Nadie estará enfermo. Los avances tecnológicos también harán más limpio el planeta»

Si como usted dice viviremos muchos años más, hasta los 1.000, ¿qué retos científicos tendremos? ¿Habrá recursos para todos?

Será un mundo totalmente diferente. Nadie estará enfermo y sí, habrá para todos. La gente está equivocada. El cambio climático no es consecuencia de la población, sino del mal uso que hacemos de nuestros recursos y así contaminamos el planeta. A la mayoría el cambio climático les seguirá importando nada, pero los avances tecnológicos harán mucho más limpio el planeta.

¿Está preparado para dar conferencias los próximos 50 o 100 años sobre su Fundación?

Espero no tener que hacerlo. A medida que todo el mundo vaya comprendiendo mis investigaciones ya no será necesario tener que hacerlo muchas más veces.

Siguiendo sus investigaciones, ¿se puede decir que morirse será algo opcional?

No exactamente. Lo que sí podremos elegir es el momento de nuestra muerte.