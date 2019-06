Aprueban la exhumación de los restos de una atea que fue enterrada en un cementerio cristiano en Reino Unido Gwendolen Patricia Crow murió tras sufrir un accidente de tráfico el 10 de enero del 2000, cuando tenía 58 años

Los restos de una mujer atea que fue enterrada en un cementerio de una iglesia serán exhumados casi 20 años después debido a un «error básico», informan varios medios de Reino Unido. Gwendolen Patricia Crow murió tras sufrir un accidente de tráfico el 10 de enero del 2000, cuando tenía 58 años.

Tras su muerte, sin embargo, su familia desconocía que había sido enterrada en el cementerio de una iglesia, pues tras su fallecimiento se encontraban en shock y fue un amigo de la familia, Simon Ebsory, quien se encargó de organizar el entierro «con las mejores intenciones». Sin embargo, este católico practicante no sabía que Crow y su familia eran ateos convencidos, por lo que organizó el entierro en el cementerio de la iglesia de San Nicolás en Charlwood (Reino Unido).

Ahora, en una decisión poco habitual, un juez del Tribunal consistorial de la Iglesia de Inglaterra ha dado un permiso excepcional para que los restos de esta mujer sean exhumados del cementerio, ya que considera que se trató de un «error básico». Así, los restos de Crow podrán ser exhumados para luego ser quemados y echar las cenizas en otros lugares. La familia quiere que las cenizas de esta mujer acaben en un jardín.

La petición de exhumación surgió de la hija de Crow, Rebbeca, y fue respaldada tanto por el viudo como por el resto de hias. La familia argumentó: «No consideramos que este sea un lugar adecuado para honrar su memoria».

En su petición de exhumación, la hija escribió: «Nuestra madre no se consideraba cristiana (tampoco lo hace nuestro padre) y no asistía a la iglesia ni a ninguna ceremonia cristiana y no fuimos educados como miembros de la Iglesia».

Cuando esta mujer murió, iba de camino a ayudar en la librería de su hija Justine, que estaba embarazada en ese momento y dio a luz el día después del accidente.